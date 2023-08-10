威院HEART Team結合內外心臟科、深切治療部等200名成員的努力，加快診治重症冠心病患，今年榮獲醫管局傑出團隊殊榮。（冼偉倫攝）

救治心臟病患者猶如與「死神」時間競賽。為加快診治流程，威院5年前創立「重症冠心病多元治療團隊」（HEART Team），由內外心臟科精英24小時全天候當值，每周開會為病人商討最佳治療方案，使患者及時接受「通波仔」或搭橋手術。團隊指，人口老化令病床壓力加大，冀精簡流程後，加快流轉；現累計已有500名病人受惠，患者整體留院日數大減三分一，30日心血管死亡率降五分二。

威院內科及藥物治療科副顧問醫生池偉健指，醫院每年千名冠心病人中15%至20%為重症，即主幹或3條冠狀血管阻塞、血壓過低及心臟泵血功能極差的患者。若無適切治療，1年內出現嚴重併發症或死亡風險很高。惟過去病人常於心胸外科及心臟內科來回轉介，需「過五關斬六將」才能做手術。威院2019年成立HEART Team，以內外心臟科為骨幹，病人接受冠心血管導管造影並確診重症後，即交由團隊在周會上討論治療方向，縮減轉介程序。

內外心臟科共商治療 累計500人受惠

HEART Team現每月最少處理20宗新症，至今累計有500名病人受惠。等待手術逾1年者由12.2%大減至7.3%，30日心血管死亡率由4%減至2.4%，病人整體留院日數由16日大減至10日。池坦言，心胸外科及心臟內科隸屬完全不同部門，幸威院團隊放下「專家的驕傲」，合作找出切合病人的方案，加強與病人和家屬溝通，「如病人不欲開刀搭橋，內外科同事可直接解釋利弊，不像以往病人到了外科，醫護才知悉其心意，要花時間轉回內科。」

威院外科顧問醫生郭慧婷指環球經驗反映，若無團隊，醫生要按個人經驗判斷，治療建議難免有局限，「有時病人轉介至心胸外科搭橋，但部門醫生判斷年紀太大不宜手術，要重回內科評估。」

社區預約手術者 等待日數也大減

池指，本港冠心病人趨升，且隨技術及藥物進步，適合手術者也愈來愈多，「過往70歲已不會開刀，現在80多歲仍做手術。」郭指，人口老化令其他疾病患者增多，公院床位受壓，HEART Team能幫助加快流轉。現時因心律不正、血壓過低需留院的搶救者，從住院至等待手術完成僅需9日，較過往12日大減；在社區等待預約手術者，等候日數亦由160日減近半至84日。

年近8旬的蔡伯伯農曆年三十晚煮團年飯時，突感心口痛、冒冷汗，由救護車送往急症室時已心跳停止，需電擊搶救，臨床診斷為心臟病發，心導管檢查後發現其血管嚴重閉塞，需緊急「通波仔」。郭指，因他血管「塞得太勁」，故由HEART Team跟進，團隊研判搭橋效果更長遠，隨即安排手術，伯伯最終趕及元宵節出院回家「食湯圓」，前後僅花2周治療。