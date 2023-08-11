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11/08/2023

輕鬆安老 | 為Golden Age做好準備！黃金時代基金會展覽開鑼！免費睇過百攤位+實用講座！體驗VR極限遊戲、見識超精緻日式軟餐、安老家具

#黃金時代基金會展覽暨高峰會 #長者 #銀髮族 #老友記 #安老 #健康 #無障礙 #會展 #試食 #軟餐 #VR #銀髮時尚 #家居設計 #展覽
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Text: Kennis Wong

　　這陣子會展好熱鬧！書展剛完不久，今天迎來一連3日的黃金時代基金會展覽暨高峰會開鑼！別以為黃金時代Golden Age與你距離好遙遠，隨著醫療科技進步，人的健康和生活大大改善，每個人都應該為退休後的中老年生活作出規劃，又或為父母好好策劃安老方案，生活自然更輕鬆自在。以為展覽內容、節目會好「老餅」？實際上不比書展、美食博覽遜色！

 

　　不經不覺，今年黃金時代基金會展覽暨高峰會已去到第8屆，隨著人口老化但醫療鰥達，香港長者愈來愈活潑精靈，大家都希望讓長者們在享福的時間亦活得開心，因此今次展覽邀來不同的參展商參與，當中包括致力推動長者計劃的非牟利機構，好像香港仔坊會社會服務鑽出耆職計劃、基督教家庭服務中心—賽馬會50+共創豐盛計劃等，更會同一時間在主論壇舉行不同的講座，如跨境安老創新、重塑金齡美饌等，讓大家了解更加Golden Age的資訊！

 

講座詳情請按此

 

　　此外，同場亦有一些醫療科技及家居設計公司參展，務求帶來業界最新資訊！現場還有一些VR體驗及試食活動，大家不妨預先登記免費門票，在今個周末到場參觀，了解更多安老資訊！

 

下一頁：即睇展覽焦點！

 

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