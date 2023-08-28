不知大家有否留意到一個有趣現象：男士不太照鏡、又或者只是刷牙時瞄一瞄；而女士則通常照鏡頻率和時間比男士多和長，但一般都是從「靚」的角度出發，在意自己今日個“look”如何，又或者著緊於皺紋、色斑、黑眼圈、眼肚等。身為女士的一份子，我當然也明白愛美是天性，但除了檢查皺紋、色斑、黑眼圈之外，面上還有很多訉息值得我們留意的。「自己身體自己理」，雖然香港有很多很好的中西醫生 / 師，但最了解自己身體是在甚麼狀態和有甚麼變化，那個人應該是自己。所以無論男女，我都鼓勵大家多望鏡。

中醫診斷一個人的狀態，首要是望聞問切的「望」。今日先説眼睛。一個人是否正路和正派，望其眼目已略知一二。其實，眼睛和其周邊亦藴藏大量身體的訉息。現綜合一些較易從眼睛看得出的身體狀況:

眼白：(a) 眼白清白潔淨為正常狀態；(b) 眼白泛黃是出現黃疸，顯示膽囊或肝臟功能異常，導致膽汁堵塞滯留和漏到血液中，造成眼白泛黃，那是肝膽有疾病的警號；(c) 眼白呈小紅點 / 紅斑：毛細血管末端擴張, 最常見於糖尿病； (d) 眼白出現綠點 /偏綠：腸塞的先兆；(e) 眼白呈藍色：慢性缺鐵型的貧血，通常見於小孩和孕婦；(f) 眼白有血絲；肝臟過勞，導致血管充血擴大。

內眼瞼：用手指輕輕翻開下眼瞼，應看到黏膜有微絲血管分布著，若微絲血管顏色太淺，甚至幾乎看不見的話，即全身血液量達不到正常水平，有機會是貧血。

眼睛外凸；甲狀腺亢奮，中醫角度去看，是肝經收歛不住的情況，通常反映當事人精神緊張、脾氣大、為人火爆和好勝。

眼眶內陷：較常出現在四十歲以上的人士身上，反映體內水份減少的跡象，亦代表身體能量正在消耗 / 流失。

黑眼圈：(a) 內在原因：遺傳或體質所致，眼周皮膚較薄，皮下靜脈血管經光折射而變得明顯，造成黑眼圈；(b) 外在原因：熬夜、睡眠不足、吸煙、精神壓力、過度疲勞、貧血、寒冷、肉類攝取過量、長期紫外線照射而導致色素沉殿，又或縱慾過度而導致腎虛。

眼袋 / 眼皮浮腫：水腫問題，一是腎臟無法排出多餘的水份，二亦可以是腸胃失調的問題，腸胃功能不好會令水份停滯在胃和腸道裏，這兩者是造成全身水份積聚的常見原因。上眼皮腫是脾濕，下眼皮腫是陽虛，兩者都是因為陽氣不足化不開水，導致體內水分代謝不到。

眼皮上有黃白色小痘：若出現不痛不癢的黃白色小痘在眼皮上或眼皮周邊，代表體內多餘的脂肪代謝不到，是高膽固醇的警號。

眼睛是靈魂之窗，也是身體之窗，大家或許也聽過「肝開竅於目」，但其實眼睛不單止反映肝膽狀態，它們還可以告訴我們心脾肺腎現在如何。下次照鏡 / 望人的時候，不妨看看你從眼睛看出甚麼身體訊息。