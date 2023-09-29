近年來，香港社會對於認知障礙的關注逐漸增加。適逢9月為認知障礙月，筆者剛剛於上星期在香港認知障礙症協會（HKADA）舉辦的「智腦友計畫」分享會中分享自己企業如何透過參與認知障礙友善計劃提升對大眾對認知障礙症的認識，並透過其他嘉賓分享，發現原來社會上不同單位及機構都在「各司其職」支援和照顧患有認知障礙症人士，務求打造一個認知障礙友善社會。

在分享會當中，九龍巴士1933（九巴）「尋・耆・跡計劃」和煤氣公司的「智醒生活暖萬家計劃」是兩個引人注目的例子，它們以創新的方式提供認知障礙人士生活上的支援，同時建設了認知障礙的社區安全網，讓患者能放心於社區活動和生活。

認知障礙友善計劃 建構認知障礙安全網

九巴「尋・耆・跡計劃」由九巴和龍運共同合作推出，旨在協助尋找走失的認知障礙症長者。早於2018年，九巴於手機應用程式「App1933」刊登「尋人啟事」，為首間專營巴士公司推出相關功能。2019年起，家屬便可以透過走失長者的八達通，以及提供長者的姓名、特徵等資料於九巴的中央系統登記，九巴的系統便會連接全線巴士車隊的八達通收費器，當走失長者登上九巴或龍運巴士時，車上會發出警號及亮紅燈並通知九巴24小時電台及熱線，車長會先行安頓長者，熱線並調派外勤同事前往事發巴士協助並照顧走失長者，並同時聯絡家屬接回長者。這些措施共同為認知障礙症患者提供了更多的安全保障和支援，讓他們能夠更加安心地乘坐公共交通工具。

在家居方面，香港煤氣公司的「智醒生活暖萬家計劃」針對患有認知障礙症的長者家庭，提供智慧控制器和智能煤氣錶的安裝服務。當系統安裝後，長者和家人能隨時隨地透過手機應用程式監察爐具的使用情況。如果長者忘記關閉爐具，家人甚至海外的親友也可以通過手機程式遙距緊急關火，以確保家居安全。此外，煤氣公司還與香港社會服務聯會、香港房屋協會、香港聖公會福利協會等機構合作，共同推動這項計劃，為一萬個患有認知障礙症的低收入長者家庭提供免費的安裝服務。這些措施不僅提供了安全保障，還為長者和他們的家人減輕了外出時長者忘記煮食爐「熄火」的問題。

筆者剛剛於上星期在香港認知障礙症協會（HKADA）舉辦的「智腦友計劃」分享會透過其他嘉賓分享，發現原來社會上不同單位及機構都在「各司其職」支援和照顧患有認知障礙症人士。

「智腦友計畫」助識別社區中的認知障礙患者

經營長者產品及服務多年，筆者與團隊都明白到認知障礙者及照顧者生活上遇到的問題，去年便參與了由施永青基金贊助、香港認知障礙協會推行的 「智腦友計畫」，旨在提升員工對認知障礙的意識和知識，並識別社區中的認知障礙患者，以便能夠提供適切的協助。有關計劃為期超過半年，使用觀看線上短片、培訓及小測，讓同事能裝備自己，並更掌握到與認知障礙患者的溝通技巧，留意更多客人的需要和資訊。這個計劃的實施進一步讓員工理解認知障礙症患者的特點和所遇到的挑戰，並學習如何與患有認知障礙的人士進行有效的溝通和支持。 此外，計劃還會有專家來到門市觀看如何提升環境讓認知障礙患者感到更舒適。

經過培訓計劃後，我們亦推出了「愛分享計劃」，呼籲店員在完成培訓後提交學習感言，不少店員表示對服務認知障礙症患者更有信心。區域店長Mandy指計劃令她更加深入了解認知障礙症患者，並發現與患者相處的時候要細心去聆聽和觀察，了解他們的需要，從而作出適當協助。而高級銷售員Noel表示更清楚明白患者的徵狀，使她服務客人時能及時察覺，以提供更適切的服務，例如用更簡單及具體的方法介紹產品，令客人更易理解。

大家同事透過分享與交流，一起討論如何在我們角色層面上為認知障礙人士多行一步，給予貼心的關懷，當中筆者在分享會上引用了客戶的故事：有位恆常的客人平均一個月都會到門市一次購買所需用品，突然有一天店長發現該客人的購買變得愈來愈頻繁，甚至一星期內不斷重複購買同一產品，我們的店員也隨即察覺到這是認知障礙症的徵兆，隨即與客人說他可以先回家檢查，並解釋是因為貨品重，可先與家人商量再回來。而同一時間我們亦隨即通知家人告訴有關情況，後來客人被診斷患上了認知障礙症，此後，就算客人重來商店，我們也會幫忙留意，而客人家人亦很感激我們在細節上的貼心令他們及早發現患上了認知障礙症，而前線同事與客人的溝通更是以長輩出發，避免令他們難堪。

前線員工在培訓計劃後發表感言，表示比以前更懂得應對認知障礙症患者，並懂得從他們角度給予適切的關懷，令我們服務更貼心及人性化。

成為認知友善好友 推己及人消除負面標籤

隨著人口高齡化，到2039年，推算本港有超過三十萬名認知障礙症患者。除了「智腦友計劃」外，為了提高公眾對認知障礙症的認識，營造一個關懷及接納認知障礙症患者的環境，香港認知障礙症協會（HKADA）於2017年響應英國認知障礙症協會Alzheimer's Society 一項名為Dementia Friends（港譯：認知友善好友）的運動。加入這全球關注認知障礙症行列，於香港推動各界成為「認知友善好友」 ，以行動關懷及接納認知障礙症患者。

而加入成為「認知友善好友」，任何人士，不限年齡、性別、學歷，均歡迎加入成為認知友善好友，在「認知友善好友」官方網站顯示，現時已登記的「認知友善好友」已有18,637人， 而認知友善行為無分大小，即使簡單如協助迷路患者、鼓勵患者家人、介紹親友加入成為認知友善好友、在社交平台分享正確的認知障礙症資訊均可。筆者亦是當中一員，他們官方網站中提及的宗旨亦令筆者十分認同，當中寫道: 「即使每個人在社會上擔任不同崗位及角色，但同樣擁有改變認知障礙者世界的能力！」無疑，要把香港打造成認知無障礙社區，得有賴「認知友善好友」於了解有關認知障礙症的正確知識後，糾正對認知障礙症的錯誤觀念，消除負面標籤，繼而自發地在社區內以不同的認知友善行為感染其他人。

要成為認知友善好友，並為這些計劃做出積極的貢獻，我們可以從以下幾個方面著手： 了解並認識到認知障礙對個體和家庭的影響。透過教育和宣傳活動，提高大眾對認知障礙的認識和理解，減少對患者的歧視和偏見。 並學習如何與認知障礙症的人進行有效的溝通和支持。這些技巧包括使用簡單的語言，提供清晰的指示，以及展現耐心和理解。 另外支持和參與認知友善計劃和組織，可以透過志願服務、捐款或在社區中發聲來支持這些計劃的開展和宣傳。 最後在日常生活中，創造一個友善的環境，讓認知障礙症患者感受到尊重和支持。如於公共場所提供明確的標誌和指示，確保其易用性和安全性。 最後推廣至個人層面，主動向認知障礙患者提供幫助和支持，包括提供日常援助或為他們提供情感上的支持。

透過積極參與和關注，我們每個人都可以成為一個對認知障礙患者友善的朋友，並為創造一個友善的社會做出貢獻。讓我們攜起手來，為每個人的福祉和勇氣而努力。如希望成為認知友善好友，可瀏覽認知友善好友網站 。

香港認知障礙症協會（HKADA）於2017年響應英國認知障礙症協會Alzheimer's Society 名為Dementia Friends的運動。於香港推動各界成為「認知友善好友」。

希望社會各企業應該共同努力，積極關注認知障礙症患者，成為認知友善好友，共同建立認知友善社會。