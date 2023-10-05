不少人一聽到心臟病就聞風喪膽，深怕是一個令人突然死亡的疾病，擋也擋不住。事實上，心臟病堪稱香港第三殺手！自2020年起死亡率一直上升，2022年的死亡人數更達至10年來的新高，有6,561人死於此病，高達92%，當中有6成死於冠心病！數據上甚為驚人，但其實及早發現的話，是可以藥物治療，避免高危一族患心血管疾病。不過很多患者對服藥有所謬誤，令病情未能得以控制。究竟可否自行調節藥物？服藥需要服一輩子嗎？即睇心臟科專科醫生解答！

心血管疾病泛指心臟及血管的疾病，通常因為動脈粥狀硬化導致血管阻塞，令血液流動不順而發病，香港心臟專科學院院長暨世界心臟日2023籌委會聯席主席梁達智醫生指，常見的心血管疾病有冠心病、中風及周邊血管疾病等。一般有高血壓、高膽固醇、糖尿病及年長人士都是高危一族，患者有機會要服用血壓、膽固醇及抗血小板藥物以防止發病！

究竟香港隱藏著多少高風險人士呢？ 15至84歲人士當中，有51.9%的人膽固醇過高或患高膽固醇，又有29.5%血壓升高或患高血壓，65至84歲人士中，每10人就有6人患上高血壓！這些長期病患足足威脅超過300萬香港人！

香港心臟專科學院早前做了一項調查，發現有73%患者現正服用血壓藥，而正在服用膽固醇藥的患者就更多，高達82%，更有部分人同時服用2種藥物！對抗心血管疾病是漫長的一戰，超過一半患者已服藥5年以上，有21%用藥者曾經自行加減，甚至停藥。有些人擔心定期服藥會出現抗藥性、長期服藥會影響肝腎功能，又有人害怕一旦開展藥物治療就要服用一輩子，究竟這些隱憂是否真確呢？

心血管疾病藥物謬誤 ︳1. 長期服用血壓或膽固醇藥物會影響肝腎功能？

答：服用藥物會對肝腎造成負擔，但當肝腎功能正常時，這些藥物的負荷都是可承受的程度。假如患者本來的肝腎功能欠佳，有機會使排解藥物的能力變弱，醫生會視乎患者肝腎的健康程度調整藥物或轉藥，然後密切觀察。別以為不服藥就能把減低藥物帶來的負擔；不服血壓藥的話，血壓過高會破壞腎臟，增加患上慢性腎病及需要洗腎，後果更嚴重！

（圖片來源：Envato）

心血管疾病藥物謬誤 ︳2. 服藥是「不歸路」 食藥要食一世？

答：調查中有過半患者服藥超過5年，有時難免覺得藥物治療的過程十分漫長，但其實藥物只是幫助身體控制血壓或膽固醇，並不會產生依賴性。除了按時服藥外，患者亦要做適量運動及有均衡飲食，當血壓及膽固醇水平受控及穩定後，就有機會減藥。加上視乎患者有否三高、遺傳或確診時嚴重超標等風險因素，有部分患者有機會完全停藥！因此患者切勿灰心，只要依從醫生指示及定時服藥時，病情就有機會改善！

心血管疾病藥物謬誤 ︳3. 血壓超標＝需要服藥？甚麼是「白袍高血壓」？

答：是否需服藥，不會由一次的血壓指標來判斷，因為血壓會受不同因素影響，有一個有趣的情況叫「白袍高血壓」，即是見醫生時情緒較緊張，使血壓升高，另外壓力都會影響血壓高低，所以即使血壓超過140/90，亦不代表要立即服藥！醫生一般會嘗試取得更多數據，例如要求病人在家監察一段時間、做24小時血壓監察，再判斷患者是否患有高血壓及是否有服藥的必要性。梁醫生又分享：「部分患者血壓過高可由改變生活及飲食習慣改善，例如多做運動、戒口等，醫生或會觀察1至3個月，檢視血壓是否回落，再決定是否用藥」。

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