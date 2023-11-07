醫務衞生局今日（6日）宣布，「慢性疾病共同治理先導計劃」（慢病共治計劃）將於下周一（13日）正式推出。合資格人士可透過地區康健中心參加計劃，在政府資助之下於私營醫療巿場接受糖尿病和高血壓篩查、醫生診症和化驗，接受家庭醫生診症每次只需繳付120元。

慢性疾病共同治理先導計劃詳情

1.參加資格：

45歲或以上、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民由當日起可經任何一間地區康健中心／站參加計劃，配對家庭醫生作糖尿病和高血壓篩查和長期跟進。截至上周五（3日）共有330名家庭醫生參加計劃，供市民選擇配對，醫生名單可按此參考。

2.參加方法：

有意參加人士可前往18區的任何一間地區康健中心／站，登記成為會員，並在同意使用醫健通後由地區康健中心／站協助他們配對家庭醫生。

3.費用：

合資格人士將透過共付模式，自行負擔一定的共付額，並在政府資助下於私營醫療巿場接受糖尿病和高血壓篩查、醫生診症和化驗，以及按個人健康狀況獲處方藥物，接受護士診所和專職醫療服務跟進。65歲或以上人士可以用長者醫療券支付計劃的各項共付額，其中於家庭醫生接受診症每次需繳付的共付額為120元，個別服務費用如下：

3.跟進方法：

如診斷發現血糖偏高／已患有糖尿病／已患高血壓會獲政府資助，由其選定的家庭醫生長期跟進。

● 血糖偏高：每年最多4次資助診症

● 糖尿病或高血壓患者：每年最多6次資助診症

診症後獲處方「慢病共治計劃」基本藥物的參加者無須額外支付任何藥費。相關基本藥物涵蓋40多項，包括控制血糖和血壓的藥物，以及治療偶發性疾病的藥物，足夠血糖偏高、糖尿病和高血壓患者一般療程之用。

4.獎勵機制：

參加者如達到指定健康目標，即可在下一個計劃年度（即第三個計劃年度開始）接受首次資助診症時獲扣減最高150元的共付額。有關指標包括：

● 有自我監察健康指數並上傳到醫健通流動應用程式

● 定時覆診

● 完成健康教育項目或指定檢查等