床蝨咬人叫人困擾，但用錯滅蟲方法亦可引起嚴重後果。英國一對6旬夫婦前往埃及旅遊，入住房間不久已感身體不適，其後腹瀉狂嘔至奄奄一息，最終因心臟衰竭雙雙不治。近日聽證會中，有人表示當日曾在隔籬房間進行煙霧滅蝨，懷疑是殺蟲劑灌入涉事房間導致二人吸入過量化學劑致死。

綜合英國傳媒報道，69歲男子John Cooper與63歲妻子Susan於2018年8月20日與女兒及3名孫兒往埃及旅行，並入住當地五星級酒店Aqua Magic hotel。入住當晚深夜John已感不適，及至22日早餐時間，夫妻二人一直未有現身，女兒便前往父母房間了解，始發現二人極度不適。

女兒表示父親向來身體強壯，但開門時身體十分虛弱，而母親則躺在床上呻吟，頭髮及房間周圍盡是嘔吐物。她又指當時房內充斥一陣醋酸鹽異味，但不認為異味是從父母隨身物件所發出。事後John在房內猝逝，Susan亦於送院後不治，兩人的遺體其後運回英國。

隔籬房有蝨患 疑有人用煙霧滅蝨致殺蟲劑倒灌

驗屍官判斷，二人死於因大腸桿菌導致的心臟衰竭，但一份近日聽證會上公開的專家報告指出，其死因與食物中毒與一氧化碳無關，估計死因與「感染性生物製劑或有毒化學物質」有關。在聽證會第二日，當時入住該酒店的德國旅客Dominik Bibi透露，其親屬當日原入住該對夫婦隔籬房間，惟甫入門就聞到一陣類似發霉及潮濕的異味，更發現床上及床下底有大量床蝨，因此向酒店職員要求換房。

他續指於8月20日中午時分，曾目擊有人手持數公升的懷疑殺蟲劑罐，進入曾發現有床蝨的房間，逗留約5至10分鐘後離開，並以膠紙將門縫封起。相信夫妻心臟衰竭起因與隔籬房進行煙霧式滅蟲，導致二人吸入過量殺蟲劑有關。