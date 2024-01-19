若持續出現咳嗽，可能是患有心臟衰竭的警號，隨時有致命風險。英國一名17歲少年去年聖誕節期間久咳不癒，但他一直不以為意，結果令病情惡化，求醫時被醫生診斷出患有心臟衰竭，送院後更需接受一個長達8小時的手術。

據英媒《鏡報》報道，17歲的Christopher Quinn去年聖誕節期間出現持續咳嗽的症狀，並在上課及打工時開始感到不適。他的病情其後逐漸惡化，於是他在去年12月12日前往北愛爾蘭Belfast醫院的急診室求醫。

經過醫生檢查，證實Christopher竟患有心臟衰竭，需立即轉移至Newcastle的心臟病專科醫院，他的親人Lucy表示：

「他的心臟太虛弱了，他們擔心他活不下來。」

Lucy還透露，Christopher日前接受了長達8小時的手術，不幸的是手術並沒有成功，命危的他必須接受另一次手術。所幸，Christopher的父母無時無刻都守在他身邊，但他們也必須承擔住院、往返醫院等龐大的費用支出。目前，Lucy正試圖透過籌款來幫助Christopher一家渡過難關。

「如果有人願意捐款，一點錢都會有幫助，我將確保所有的錢都直接捐給Christopher一家，如果有額外的善款，我們將捐款給慈善機構。」

6大心臟衰竭警號

台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東曾於健康資訊網站《今健康》中，分享6大心臟衰竭警號：

睡覺容易氣喘：正如上述所指，睡覺時容易感到胸悶、呼吸困難和氣喘，需要坐起來讓呼吸恢復暢順。

日間呼吸不順暢：除了睡覺時間，日間即使沒有進行任何劇烈運動或體力勞動都會覺得有點氣喘。

體力衰退：日常生活中也會感覺到體力大不如前，容易感到疲勞。

下肢水腫：心臟衰竭會影響血液循環，故此水分輸送也會受影響，讓水分容易聚集在下肢、小腿位置，從而形成水腫。如果大家穿襪後發現小腿內側有明顯勒痕、久未退去，甚至用手按壓後需待一段時間才反彈回來，這意味著下肢彈性減少，出現「凹陷性水腫」。

尿液改變：由於代謝變差，故尿液量可能會變少、顏色變深。

體重增加：由於水分堆積，從而讓體重明顯上升。

郭志東醫生指出，心臟衰竭成因繁多，主要包括心臟瓣膜、傳導系統、肌肉、血管等位置出現問題，日久逐漸衰竭，導致無法進行原本代謝的工作；背後原因除了老化，也包括了心肌炎、抽煙、酗酒、飲食不當、三高（高血壓、高血脂及高血糖）、糖尿病等，大眾要對這些風險有自覺並提高警覺。他提醒大家，心臟衰竭情況可大可小，如果大家發現有上述6大警號，務必到醫院進行檢查。

6大情況屬危急

若觀察到以上情況，而身體又有明顯不適，出現以下6大情況的話即屬危急，需立即到急症室救治：

● 喘不過氣

● 感覺到快要窒息

● 出現吁吁的喘鳴聲

● 呼吸節奏變快

● 呼吸明顯感到吃力，甚至原本沒有腹式呼吸習慣，卻開始腹部呼吸

● 嘴唇發紫