久咳不癒找不到原因，可能是感染曲霉菌。内地有網民近日在網上發文指，咳嗽2、3個月做了各種檢查，但都沒有發現異常。最後，她發現家中的馬桶下面有一圈黑色霉菌，清理完後咳嗽竟神奇治癒。有專家指出，有4類人士處於曲霉菌的環境中較易感染。

久咳不癒原因竟是曲霉菌

有網民近日在微博發文分享，稱自己咳嗽了2、3個月，做了抽血、電腦斷層掃描等檢查（CT），亦嘗試過找中醫、西醫，但仍沒治好咳嗽。最後她發現家中的馬桶下面有密密的一圈黑色霉菌，清理完重新封了膠蓋住霉菌後，她的咳嗽就痊癒了。

對此，浙大二院感染性疾病科吳學杰副主任表示，馬桶下面的黑色霉菌，其實就是曲霉菌的聚集地。曲霉菌是一種典型的絲狀真菌，佔空氣中真菌的12%，主要以枯死的植物、動物的排泄物及動物屍體為營養源。在門診中，曲霉菌感染並不少見，尤其是曲霉菌性肺炎。

他指出，感染曲霉菌的症狀一般是咳嗽、咳痰、胸悶、氣急、咳血，很多患者難以分辨其與感冒、流感等疾病的症狀，而沒有採取對應治療，導致病症越來越嚴重，恐支氣管「全黑」，

「南方天氣潮濕，潮濕的地方就容易滋生曲霉菌，家裏洗手間的地磚、牆縫上可能都有很多的曲霉菌。」

4類人士較易感染

吳醫生表示，因為曲霉菌是一種條件致病菌，特定的人群處於曲霉菌的環境中較易被感染，包括中性粒細胞缺乏超過10天的患者（腫瘤化療或肝病患者）、有血液系統腫瘤或造血幹細胞移植的患者、長期使用激素的患者，以及本身有基礎疾病的患者，如慢阻肺、肝硬化、糖尿病、慢性腎病等。

他續指，一般免疫力較好的人士即使吸入曲霉菌，也會被免疫系統控制清除，因此不會造成病症。但如果存在潛在免疫問題，如流感久久未痊癒、本身免疫系統較弱的人士，可能也會遭到曲霉菌的入侵。

最後吳醫生提醒，要注意保持室内通風及乾燥。家中最好有濕度表，夏季濕度要控制在40%至50%之間，到70%以上就要及時除濕，防止家具霉變；遇到梅雨季節還要及時關窗防止受潮；可以用84度消毒液對廁所的角落縫隙進行清潔，謹記清洗時要戴上口罩，以免誤吸。

另外，曲霉菌在動物身上及糞便裏也大量存在，吳醫生建議若家中飼養寵物，最好讓寵物待在空氣流通的地方，不要讓寵物進入臥室等主人居留時間較長的場所；同時將寵物的糞便放置在固定場所，並每日進行清理。

家居發霉如何處理？

裝修學院校長Simon就曾接受訪問，分享了兩個防霉方法，特別針對洗手間和廚房，以及發霉牆壁等家中濕氣重的地方。

除霉劑+玻璃膠

● 坊間有些除霉劑專門針對洗手盆、浴缸等邊位的玻璃膠，噴一噴基本上可清走霉根。如情況太嚴重，Simon建議先剷走舊的玻璃膠，然後消毒，再重新鋪上玻璃膠。

防霉水

● 如對付發霉牆壁，可使用牆身專用的防霉水，只要在有霉菌的牆身直接噴上，再抹走，最後髹上油漆便可。

而好師傳裝修平台創辦人WOODY亦曾受訪，建議4個方式預防霉菌出現：

4招預防霉菌

1. 選用防菌防霉的油漆，減低牆身發霉機會。

2. 關冷氣後忌立即開窗，否則會令水蒸氣入牆令牆身易發霉，應待室內氣溫降至與室外相約才開窗。

3. 沖涼後忌打開浴室門，不少人以為開門可加快吹乾地面，卻易令廁所門外的牆發霉。

4. 有需要時宜用抽濕機保持乾爽，惟坊間不少抽濕機只夠一房間所用，或需多於一部。

資料來源：好師傅裝修平台創辦人WOODY

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