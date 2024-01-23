有不少年輕女性因減肥、捱夜等不良習慣，身體出現如月經絮亂、失眠煩躁等問題，小心是「卵巢早衰」找上門！台灣營養師高敏敏提醒，卵巢早衰不可逆，因此一定要提早預防，她推介多補充5大營養素，可以幫助延緩卵巢衰老速度。

營養師高敏敏在Facebook專頁發文，表示現代不少女性出現「卵巢早衰」跡象：明明才30歲，卵巢功能卻像50歲，甚至可能才40歲卻提早停經。而卵巢早衰會帶來的問題包括月經絮亂、難懷孕、提早衰老、失眠、煩躁、肥胖等，一旦問題出現將無法阻止和逆轉。

5大卵巢抗衰老必吃營養素

高敏敏表示，卵巢雖然和人一樣會自然老化、無法阻止，但可在衰老到來前透過健康飲食，延緩衰老速度。因此，提早抗衰非常重要，她分享5大卵巢抗衰老必吃營養素：



1. 大豆異黃酮：

富含植物性雌雄素，可抗氧化、延緩老化。

例如：豆漿、板豆腐、毛豆、味增

2. 肌醇（維他命D8）：

水溶性維他命，可以改善不規則的排卵、增加卵子成熟數，提高受精率，提升胚胎品質。

例如：粟米、燕麥、椰菜、橘子

3. 葉酸（維他命B9）：

水溶性維他命，可以改善不規則的排卵、增加卵子成熟數。

緩解老化，改善不規則的排卵，減少罹患子宮卵巢癌機率。

例如：深綠色蔬菜、柑橘類、全榖雜糧

4. 輔酶Q10：

提高卵子品質，維持卵巢健康。

例如：大豆、橄欖油、牛肉、核桃

5. 維他命D3：

提高卵子品質、卵巢功能，加強濾泡發育

例如：吞拿魚、香菇、牛奶、曬太陽



資料來源：營養師高敏敏

4個抗老化習慣

另外，高敏敏還建議4個抗老化習慣，包括：





充足睡眠，避免捱夜；每日至少睡6至8小時

維持好心情，保持身心靈健康

適度運動，可以多游泳，幫助卵巢功能健康

養成「地中海型飲食」習慣，多吃原型食物、新鮮蔬果，加強身體抗發炎能力

何謂卵巢衰退？

註冊中醫師何慧潔曾接受訪問解釋，女性的卵巢功能，從可以定期排卵，逐漸衰退到不穩定排卵，再一直到不排卵的過程，叫做「卵巢衰退」。多數女性在49歲前後5年停經，即一般所說的更年期；女性在40歲前卵巢停止排卵及停經，則屬於「卵巢早衰」。

「卵巢早衰」可造成影響包括：

不孕：由於卵巢早衰，排卵不規律或不排卵，卵子質素低下，都會造成不孕。

骨質疏鬆：雌激素有助於維持強壯的骨骼，故雌激素較低，也會增加患上骨質疏鬆症的風險。

抑鬱或焦慮症：由於雌激素低，加上其他併發症如不孕症等，導致抑鬱或焦慮。

心臟病：增加患上心臟病的風險。（雌激素有助維持心臟健康）

卵巢早衰7大成因：

1.長期捱夜

2.過度減肥

3.心理壓力過大

4.病毒感染

5.免疫性疾病

6.過度促排卵

7.經常吸煙喝酒



資料來源：長沙市婦幼保健醫院生殖中心主任毛增輝

卵巢早衰5大徵兆：

1.月經期縮短

2.停經

3.失眠

4.盜汗

5.潮熱



資料來源：台灣婦產科醫生詹景全





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