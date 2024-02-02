本地數據顯示，每三名85歲以上長者，就有一名認知障礙症患者。坊間近年在社區興起不少融入認知訓練的理念的遊戲，以訓練長者的記憶力、專注力、計算能力、視覺空間能力、辨認物件能力及語言能力等，以可維持腦部活躍度和促進心理健康。

過去的周末，筆者參加了一個以認知障礙為主題的以互動式市集，市集除了發佈全港首創專為認知障礙長者設計的繪本——《東老太逛街市》外，同場更設有各式各樣的互動攤位如繪本互動體驗、互動展覽，以及認知障礙症風險評估及篩查，向公眾推廣認知障礙症，鼓勵以正面態度看待認知障礙長者的狀況和能力，提升其生活質素，共建更包容的社會環境。

首本互動繪本《東老太逛街市》共讀遊戲新體驗

這個由東華三院主辦，在荃灣D‧PARK愉景新城舉行為期兩天的「東老太 X 智藝傳城」週末限定市集，設有各式各樣的活動向公眾推廣認知障礙症，筆者甫到會場，在各個角落看到了一繪本主角「東老太」的蹤影，她正是東華三院「活智療情‧繪愛傳城」認知障礙症繪本綜合計劃－《東老太逛街市》的主人翁。

這本《東老太逛街市》首次於市集發佈，利用輕鬆手法，透過故事中東老太在街市購物的經歷，一起探索認知障礙症患者日常的挑戰，從而學會支援和理解他們的需要。繪本簡單易明，畫風生動活潑，《東老太逛街市》不僅僅是一本讀物，同時亦是一套訓練工具，隨書更附上幾張精美的互動教材套，可結合繪本透過4款互動遊戲提升視覺空間能力、計算能力、專注力、訓練運作記憶和短期記憶，從而提升長者的認知能力及自信心。繪本故事情節內容與日常生活息息相關，卻提醒著我們要多留意認知障礙患者的能力及情感需求，並給予他們應有的尊重和理解；就像繪本中的東老太，雖然患上認知障礙，但對女兒的愛亦仍深植於心，她逛街市時的行為雖然看起來讓人困惑，但背後卻是源自她對家人的關心和愛。引用繪本內最觸動的一段話 : 「也許人的記憶會淡化褪色，但關係卻可以歷久彌新。」這也是繪本想帶出的正面信息。 《東老太逛街市》是一系列四本繪本的第一本，希望為照顧者與長者共讀時能提供更多的互動，東華三院社會服務科安老服務部團隊希望這些故事可以改變社會對認知障礙者的刻板印象，從而建立一個更包容的環境。

由東華三院主辦為期兩天的「東老太 X 智藝傳城」周末限定市集，

設有各式各樣的互動活動向公眾推廣認知障礙症。

《東老太逛街市》不僅僅是一本讀物，同時亦是一套訓練工具，隨書更附上幾張精美的互動教材套，希望為照顧者與長者共讀時能提供更多的互動。

互動式市集 : 結合新科技 認識認知障礙

今次為期兩天的週末限定市集加入了很多創新的互動元素，而最特別的莫過於東華三院與原動力科技有限公司Motive Force Technology聯乘打造的「東老太的日常探索」互動體驗，把繪本之中「東老太」在街市情節呈現出來，參加者化身成「東老太」，親身體驗作為一名輕度認知障礙長者的日常生活，由客廳出發走到街市不同的攤檔尋找食材，這個沉浸式虛擬實境體驗讓參加者從第一身角度親身感受到「東老太」記憶與現實交織的情感，創新有趣又富有教育意義。

除此之外，「講故佬」攤位更集遊戲訓練於一身，同樣精選了《東老太逛街市》繪本內的情節，透過選購食材的遊戲，利用互動按鈕系統BUTTONS展開認知與感覺統合訓練之旅，從而訓練長者的記憶力、計算能力及策劃能力。作為一本共讀互動的繪本， 《東老太逛街市》在市集更打破傳統圖書的界限，配合「AR Table」把書本注入AR效果，活化繪本內的場境，立體呈現出書上精彩情節，另外更可配合點讀筆透過真人發聲朗讀故事，大大增加了閱讀的樂趣，更能一起享受共讀時光。市集還設有有關於認知障礙症的講座及座談會，為參與者提供更全面的認知障礙症相關知識。

認知障礙議題近年備受關注，筆者亦樂見不同機構及媒體紛紛以各式各樣的活動向公眾推廣認知障礙症，活動甚至愈趨創新更結合新科技元素，推廣有關認知障礙症的正確信息，並鼓勵公眾以行動關懷和支持患者及其家人，在各方共同努力下，相信定能建立一個「認知無障礙」的友善社區。

「東老太的日常探索」把繪本之中「東老太」在街市情節呈現出來，參加者化身成「東老太」，親身體驗作為一名輕度認知障礙長者的日常生活。

攤位集遊戲訓練於一身，當中精選了《東老太逛街市》繪本內的情節，透過選購食材的遊戲，利用互動按鈕系統BUTTONS展開認知與感覺統合訓練之旅 。

《東老太逛街市》繪本同時亦打破傳統圖書的界限，配合ar table 把書本注入AR效果，活化繪本內的場境，讀者並可配合點讀筆透過真人發聲朗讀故事，大大增加了閱讀的樂趣。

認知障礙議題近年備受關注，筆者亦樂見不同機構及媒體紛紛以各式各樣的活動向公眾推廣認知障礙症，活動甚至愈趨創新更結合新科技元素。