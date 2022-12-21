踏入聖誕節，又到大食會高峰期，也可能是最有機會暴食的時間。當然對健康最好的方法就是有點節制，但如果吃多了，翌日早上也可用以下4款食物補救。

#1 情況一：雞尾酒會吃得太多hors d’oeuvres前菜

補救食物：奇異果

目的：以鉀制鈉

公司酒會或雞尾酒會通常是前菜小食天堂，酥皮糕點、芝士小食、火腿菜式等美食都是高鹽食物，鈉質攝取量有機會超標。常見鈉超標症狀，包括水腫、胃氣及高血壓。對衡鈉質的傷害就需要鉀，翌日早餐建議進食高鉀食物，例如奇異果、香蕉、牛油果等。

建議分量：兩個奇異果

#2 情況二：自助餐或大食會食得太多

補救食物：蘋果醋

目的：平穩血糖

兩年前在本專欄也討論過蘋果醋（http://bit.ly/39LdFDH ），解釋醋對血糖及胰島素水平帶來好處。蘋果醋不但有助平穩血糖，亦有助增加飽肚感。一份美國研究發現，當糖尿病患者睡前飲用兩湯匙蘋果醋的分量，翌日早上的空腹血糖指數降低了4%，如果本身空腹血糖指數高過7.2，飲用蘋果醋的效果更加增加，血糖指數更加降低6%。注意，醋不宜直接飲用，會破壞牙齒及食道；必須用水混合，或可試試以下的食譜：

建議分量：1湯匙蘋果醋混入1杯水

#3 情況三：蔬菜吃得不足夠

補救食物：西梅乾

目的：防止便秘

又是的，大食會美食當前，食飽了，再無空間進食蔬菜水果，因此增加便秘的風險。西梅乾蘊含山梨糖醇，攝取後進入大腸時候會吸收體內的水份，刺激大腸蠕動，有輕瀉的作用。西梅乾亦含膳食纖維，有效加速腸道蠕動。注意，如果你一向並非定期進食西梅乾，別一開始一次過食得太多，建議從3至4粒分量開始。

建議份量：3至4粒西梅乾

#4 情況四：吃得太多甜品

補救食物：乳酪+水果

目的：避免因攝取過多糖分而引發出炎症

促炎及抗炎飲食，我也討論過多次，其中高糖飲食，是誘發慢性炎症的其中一個主要誘因。攝取過多的糖份，會在血液裏的蛋白質或脂肪結合後，產生了糖化終產物，從而引慢性炎症。另外，過多糖份亦會導致腸度菌群產生變化，而腸道菌群與炎症及身體健康有密切關係，所以翌日早上最好選擇含有益生菌的乳酪，維持腸道健康。用乳酪製作smoothie早餐時，再加入顏色鮮艷的水果例如草莓及藍莓，添加更多抗氧化物質，對抗自由基對細胞的損害。

建議分量：半杯乳酪 + 1杯水果