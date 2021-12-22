天氣說變就變，轉季要提防「濕疹肌」來襲，保濕相當重要。有皮膚科專科醫生指，敏感易乾肌膚宜選用油性潤膚膏；缺水但易出面油者，宜選水性保濕產品。若亂用產品，隨時令敏感爆發和暗瘡失控。近年坊間不少人愛用精油保濕，卻不知「天然有機」產品同樣可能致敏，曾有病人亂用精油護理「濕疹肌」，結果誘發急性皮炎，需口服類固醇控制病情。

皮膚科專科醫生林嘉雯

皮膚科專科醫生林嘉雯指，濕疹發作原因有3種，一是外部有致敏原刺激，如霉菌、塵蟎、寵物皮毛等；二是家族性遺傳令皮膚較易乾燥，令皮膚的屏障較差，較易受外界刺激；三是免疫系統過度反應，面對外來刺激入侵時防衞過度，導致濕疹出現。

濕疹患者為肌膚保濕，應按個人膚質慎選護膚品。林醫生說︰「如皮膚易敏感、乾燥，可選用馬油、綿羊油等油性潤膚膏，若用冷霜等水性潤膚膏，可能會刺激皮膚，令敏感更嚴重。」相反，若本身皮膚缺水但面部易出油者，宜用水性潤膚膏，「若用油性產品反易令毛孔閉塞，令暗瘡大爆發。」

油性或水性產品 按膚質選擇

坊間不少人認為玫瑰、金盞花等精油「天然有機」，用以紓緩濕疹問題，但林醫生指關鍵在於精油有否通過皮膚測試，確保是低致敏性，及可用於濕疹肌膚︰「天然有機成分亦有可能是致敏原，不可亂用。因產品的致敏性未必即時顯現，建議可在手臂內側小範圍試塗新護膚品，連用3日無礙後，才在大面積皮膚上使用。」

林續指，過去曾有病人濕疹發作時，使用精油護膚，結果導致急性皮炎，「病人成塊面出了水泡，因病情嚴重，需口服類固醇藥控制。」

適量使用類固醇 盡快控病情

另外，民間有傳聞指濕疹發作源於對類固醇藥膏過於依賴，並促患者戒搽藥膏。

惟林嘉雯醫生指，若果按醫生吩咐，搽類固醇藥膏時，根據身體不同部分或嚴重程度，用不同種類類固醇藥膏，適量使用類固醇，可盡快控制病情，短時間內使用不會引起嚴重副作用或「上癮」問題，隨便停藥反而有機會導致皮膚炎症加劇。

「濕疹不單是皮膚問題，若無視發作不作治療，可能出現二次細菌感染，若細菌入血可致敗血症。濕疹亦可能惡化成紅皮症，令全身潰爛，嚴重者需入院治療。加上濕疹發作會令外觀和生活品質受影響，令抑鬱加劇。」