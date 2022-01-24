之前的大「掃除ERORR事件簿」刑登後，不少朋友都向我提到他們的手痛又已發作了。這類手肘痛，醫學上稱為肱骨外上髁炎，主要是肘部外側的疼痛。

之前的「大掃除ERORR事件簿」刑登後，不少朋友都向我提到他們的手痛又已發作了。這類手肘痛，醫學上稱為肱骨外上髁炎，主要是肘部外側的疼痛。由於這種損傷在網球運動員中發生的比較多，所以取名為「網球肘」。該病不僅給患者帶來身體上的痛苦，也為工作及生活上也帶來諸多不便，尤其中老年人士更容易反覆發作、持續時間較長。

網球肘，不僅僅發生在運動員身上，反而在家庭主婦中更多常出現。為什麼家庭主婦容易患上「網球肘」呢？不難看出，一個好的家庭主婦為了家人，為家庭付出得非常多：從早上開始接送小孩、買菜洗菜做飯、洗碗、拖地、擰乾毛巾、用力握緊抹布、下廚炒菜……很多勞動都需腕部及前臂都用力，有時力量集中到肘外側，使肱骨外踝處受到拉扯、刺激，長期勞累，手肘附近的肌腱和軟組織會發生撕裂或創傷，甚至會與媽媽手一同發出，而過度使肌肉附著處發生急性或慢性積累性的發炎，就是「網球肘」了。中老年人由於肌腱纖維退變、老化、損傷後往往不能很快恢復，發病率較高。

長時間手持物件，肘部也會承受很大的壓力，肘關節中的橈骨近端軟骨很容易會磨損。（圖片由作者提供）

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網球肘初期症狀有肘關節外側痠軟和輕微疼痛，自覺肘關節外上方活動痛，疼痛有時可向上或向下放射，感覺痠脹不適，不能活動或難以發力。症狀慢慢加重後就會出現：不能手持重物、不能用力握物、提水壺、擰乾毛巾、用力握緊抹布等動作，過多的動作更會使疼痛加劇。出現以上的症狀後，就要更加留意，避免過度使用前臂及手握力操作物件，當得到充分的休息、伸展及運動，身體是可以自己痊癒的。即使未能完全避免工作，也應安排間歇休息，工作期間每隔1小時行適當的伸展運動，以舒緩疲勞及增肌腱的彈性，如有小關節錯位，治療師更會以手法矯正錯位的問題。

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如果可以的話，多進行一些自我鬆弛的方法：手指打開成握指般，食指及中指壓向緊張及疼痛的肌肉群，手腕「鎖上」，利用前臂作出搖動的動作，而不是手指在屈伸施力。

減少勞動及進行伸展運動，是對付手肘痛的不二之選。

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