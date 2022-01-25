農曆假期將至，加上第五波疫情爆發，放假少不了又要困在家裏。在家裏除了不停吃，就是睡覺，這種幸福享受多了，也會有反效果。所謂「十人九痔」，現代人多久坐辦公室，回到家也坐在客廳裏看電視，四體不勤，飲食油膩，多肉少菜，不僅容易便秘，痔瘡也就跟著來報到。痔瘡並非中老年人「專利」，可發生於任何年齡，近來少年得「痔」的人士特別多！

長期便血是警號？

註冊中醫師張立彤指出，痔瘡輕者給人的正常生活帶來不便；重者影響健康，若便血日久，可致不同程度的貧血；痔瘡壞死、感染嚴重時，可經過血液系統引起全身感染，後果嚴重。因此，患了痔瘡，要積極應對，不應怕難為情而隠滿病情。如果長期便血，並不一定是痔瘡引起，癌症、瘜肉、結腸炎等腸道問題同樣可引致出血，更應盡快求醫檢查。

屬慢性病發病原因多

痔瘡是肛門直腸底部及肛門黏膜的靜脈叢發生曲張，而形成的一個或多個柔軟的靜脈團的一種慢性疾病。痔核位於肛門裏面黏膜的稱為內痔，位於肛門口內側附近稱為外痔，二者都有的稱為混合痔。痔瘡發病原因頗多，久坐、久站、勞累等使人體長時間處於一種固定體位，從而影響血液循環，使盆腔內血流緩慢和腹內臟器充血，引起痔靜脈過度充盈、曲張、隆起、靜脈壁張力下降而形成。

三個證型、外治內治兩種療法

中醫認為，痔瘡是由於飲食不節，濕熱下注或燥熱內生而下迫大腸，加上久坐久站，負重遠行，以致血行不暢而直腸末端經脈結滯不散而成。常見臨床分型為濕熱蘊結、熱迫血行、氣血不足三個證型。中藥治療可分為外治法和內治法。外治法主要有熏洗法、坐浴法、敷藥法、塞藥法等傳統而有效的方法。內治法主要以中成藥和中藥湯劑為主，以清熱涼血、祛風、除濕等藥物為主。無論外治或內治，其目的均為消炎、鎮痛、止血及收斂，以緩解痔瘡症狀。

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。

食療推介：無花果瘦肉湯

材料：無花果10粒、金銀花 5錢、生薏米1兩、赤小豆1兩、槐花米 5錢、豬瘦肉半斤

製法：將瘦肉汆水，所有材料洗淨，放入煲內，加適量清水，大火滾起轉文火煲1至2小時，加鹽調味即可

功效：袪濕化瘀，止血斂瘡。適用於大部分痔瘡出血發作期。

痔瘡患者要注意

1. 避免久坐：久坐不動會造成腰部、臀部的血液迴圈出現障礙，導致肛周血液迴圈不暢，從而導致痔瘡的復發。每端坐 1 個小時至少要起身活動10 分鐘，避免長時間保持坐姿和下蹲位。

2. 養成定時排便習慣：如果有便意別強忍著不解。對於便秘患者，在睡前飲一杯蜂蜜水，早晨起床後喝一杯淡鹽水，有助於改善便秘。

3. 良好飲食習慣：不要吃辛辣刺激的食物，遠離煙酒，少喝涼飲；多吃新鮮的蔬果、豆類等富含維生素及膳食纖維的食物。

4. 堅持提肛運動：全身放鬆， 或坐或立或臥均可以，摒棄一切雜念，有意收縮肛門，緩慢上提，就像強忍大便一樣，意想把下陷之氣提至丹田，然後放鬆。如此反覆數次至數十次不等，一般每次做 30次，每天做兩次。這項運動可以隨時隨地地進行，辦公時、乘車時、看電視時、走路時以及休息時都可以做。