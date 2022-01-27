踏入2022，Omicron變種病毒疫情席捲全球，不少人認為這種變異毒株不會重症化，殺傷力有限，可以當作流感甚至普通感冒看待。然而部分專家跟進新冠疫病康復者的癒後身體變化，發現有四分之一患者疑似出現一種可能影響終身工作能力的可怕後遺症。

冠病腦霧

「冠病腦霧（Covid Brain Fog）」的症狀包括：失憶、思維混亂、注意力難集中、頭暈和遺忘日常詞彙等令人困擾的認知症狀。

英國ZOE公司的新冠病毒研究小組，歸納出Omicron五大症狀，除了鼻水、頭痛、疲勞、打噴嚏等，與普通感冒相似的現象之外，每4個人之中，就有1人會出現「腦霧」（Brain Fog）的症狀。

（iStock圖片）

「腦霧」常見症狀包括：失憶、思維混亂、注意力難集中、頭暈和遺忘日常詞彙等令人困擾的認知症狀，而失智症就是腦霧的初發徵狀。

日本岐阜大學腦神經內科學的下畑享良教授表示，腦霧過去主要是出現在後遺症，倘若症狀長期持續，以後將有許多人會深受這個病徵所苦。下畑教授指出，千萬別以為這個Omicron不會造成重症就掉以輕心。

（資料來源： Omicron多屬輕症不用怕？ 這一後遺症恐致終身無法工作）

缺三種腸道細菌

中文大學醫學院最新研究發現，高達76%新冠患者康復後6個月內出現至少一種症狀，最常見症狀包括疲倦、記憶力差、脫髮、焦慮和睡眠困難；俗稱「長新冠」後遺症，即患者在感染新冠病毒數周至數月後出現持續症狀不適；研究還顯示患病後的腸道細菌失衡與出現「長新冠」的風險息息相關，當中更缺少了能提高人體免疫力的腸道細菌，研究人員認為可透過調節腸道內的細菌，減少新冠肺炎後遺症出現及促進患者康復。

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