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04/02/2022

農曆年後上火、飽滯兼失眠！煲小米粥養脾胃、飲安神焗茶！按這3個穴位清心火兼消滯！

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　　今日是大年初四，恭祝大家新年快樂、身體健康！每逢過年過節後都有不少病人因為吃得太多美食而覺飽滯。另一方面，年假連續幾日熬夜的話，大部分人都容易上火，甚至出現失眠的問題。因此，我今集就會跟大家分享一下如何紓緩新年後的不適。

 

註冊中醫師楊明霞

 

 

　　我們進食賀年食品太多，好像是煎堆、油角、蘿蔔糕、芋頭糕等，都會容易熱氣。有些人熱氣會容易口乾鼻發熱；有些人熱氣則會容易生痱滋、唇瘡、暗瘡。當我們吃太多熱氣的食物時，盡可能多飲清水，有時飲普洱茶或鐵觀音、青茶類或綠茶類都可以幫助清熱氣和消積滯。

 

　　另外，大家不免會在農曆年假外出拜年，我曾經有病人因為太晚回家而睡得不好。我們熬夜過了睡覺的時間，很容易令自己上火、免疫力功能降低皚患感冒。其實，我們最好就在晚上11點至12點入睡，實在做不到的話，就盡量在這段時間小睡5至10分鐘，這樣對身體會較好。

 

　　在臨床上，我亦見過很多病人因為吃太多賀年食品而有腸胃不適的問題。他們有時會吃不下東西，在美食當前都提不起食欲，這些都是食滯的表現。這類型的病人如果牽涉皮膚的問題或是身體關節問題的話，都會因為食滯而加重。因此，大家進食時盡可能早上吃七成飽，下午六成飽，晚上就吃五至六成飽，這樣就已經很足夠。

 

下頁睇︰養脾胃食療+安神焗茶+穴位

 

 

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