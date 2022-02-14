大回南天，一向受濕疹困擾的病人，也容易因天氣不穩而反覆發作，Lisa 便是其中一人。

由於疫情關係，Lisa透過網上視像診斷求助。視診接通後，看見Lisa面上一圈紅、一圈白，皮膚凹凸不平，有些滲水，有些結痂，看見也痛苦。

Lisa說：「譚博你好，由於疫情關係，經常要戴著口罩，又或者是自己身體免疫能力變差，近期濕疹引發了急性皮膚過敏，整張臉又紅又腫，眼睛幾乎張不開。知你有視像診斷服務，這給我帶來極大的方便。現在我可以輕鬆脫下口罩，給你看看我皮膚的慘況！我當然知道要服用中藥，但同時也明白中醫的戒口智慧。請問要戒的種類很多嗎？」

我答：「認真來說，需要戒口的種類實在很多，但強調，也要視乎個人體質而定。」

Lisa續問：「可以詳細列舉嗎？」

我答：「當然可以。但再三強調，以下建議，只是籠統的概括，重點是，戒口要視乎個別體質的差異。

建議於服用中藥首七天只進食：雞肉、豬肉、芥蘭、菜心，或其他葉菜、節瓜、冬瓜、飯、米粉、粥、蘋果、牛油果。

不要吃：牛肉、海帶、紫菜、蘆筍、菇類、南瓜、茄子、任何果仁、辛辣、酒類、奶類和甜食。

（網上圖片）

烹調忌用：花生油、蠔油、瑤柱等。

忌寒食、冷飲：寒食冷飲損害身體陽氣，體內缺乏陽氣推動，將「濕邪」氣化，致濕者愈濕，皮膚難以修復，傷口無法癒合。

忌吃辛辣、肥膩和「發物」如：鵝、鴨、蝦、蟹、筍、芋頭、鯪魚、鯉魚等。

差不多大部分皮膚過敏患者都對「蛋製品」、「奶製品」、「果仁及豆製品」、「甲殼類海產」食物過敏。

要戒蛋的話，中式炒麵（通常用蛋麵）、炒飯（要留意，其實蛋白比蛋黃更引起容易敏感）、吉列（炸物，要沾蛋漿才黏上麵包糠去炸）、蛋糕、麵包、批、撻統統要戒。

戒蝦蟹海鮮，蝦子都不行。 所以雲吞、水餃，就連瑤柱、螺頭煲湯也不行。

戒豆及果仁類，豆腐、豆漿、豆卜、腐皮、枝竹等，希望別為火鍋愛好者帶來失望的忠告。

河粉也不行，因為製作過程會加入花生油，還有豉油也是黃豆做的。

許多早餐的穀麥片都含果仁。

類還有芝士、白汁、乳酪也要說不。

好了，除了以上寒、濕、滯的食品要注意外，還有現代營養學的研究也要參考。

近年外國開始提倡皮膚病患者不要進食Nightshades的植物，包括：薯仔、番茄、辣椒、甜椒、茄子，也引伸至任何類型的辣椒粉（paprika 甜紅辣粉也是）和辣醬。 Nightshades 中含有alkaloids 生物鹼，對關節和皮膚都有負面影響。而麩質 gluten 也有機會引起皮膚過敏，所以除非你選擇 gluten-free 的產品，否則一切麵、意粉、麵包、麵筋都不能吃。

於是，你能夠想像，在疫情下買個外賣還有甚麼選擇？ 」

Lisa嘆一口氣，說：「這樣戒口的話，我會十分苦惱，好像甚麼都不用吃了！」

我說：「所以，我強調，戒口實在要視乎個別體質而定。臨床上也實在很多病人經常問及戒口的情況，當然，我也樂意一一的列舉。就算跟足以上建議，這樣嚴格的戒口若配合內服中藥的話，大概進行兩個月，然後開始吃某一種食物（切記少量，不宜貪多），三日後沒問題的話就可以加另一樣，但再三強調不要吃太多，身體對每樣食物都有配額，長期吃或大量吃，累積下來就會出問題。慢慢你會發覺某些食物對皮膚的影響大一點，總之風聲緊時吃少點，情況緩和就可以放鬆些。」

視像那邊的Lisa托著頭，並續：「中醫戒口是常識，在戒口上我自問不是個乖孩子，我知你是針灸美容的發原人，還有甚麼方法可以處理我的濕疹和免疫力低下引起的過敏嗎？」

我答：「用針灸配合內服中藥。

針刺：血海、肺俞、合谷和太陽等穴、平補平瀉手法，佐以艾灸化濕排毒，袪印止癢，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程，臨床效果極為滿意。 」

Lisa大喜：「我馬上過來你診所進行針灸。」