「年初一，吃盤菜⋯⋯

「年初二，吃盤菜⋯⋯

「年初三，吃火鍋加盤菜⋯⋯

「年初四⋯⋯」

「年初四也是盤菜嗎？」聽到發福朋友分享他的過年經驗，我不禁問道。

「年初四是吃剩餘的盤菜⋯⋯大約吃到初九，才把雪櫃的廚餘清除掉。不過小腹的肉肉就不是那麼容易了」

過年後的小腹增長，多數源自短時間內進食大量高熱量的食物，那會容易把脂肪積存起來，加上連日以來窩在家中，平日起居的姿勢都是以坐姿為主，腹肌都會變得鬆弛。若還是用傳統運動燃燒方法，未必需時太久了，所以今次的目標是燒燃加上肌肉強化，兩個方向雙管齊下！！

先來一個容較易的，坐地抬腿屈伸。

以雙手支撐，上身後傾，先以雙腿屈曲作準備，左腳抬起，幻想以腳趾按制，然後伸直膝部，保持不著地，這個動作能有效改善腹直肌的肌張力，小腹因為多坐而放鬆了，進行這個運動就能有效改善肌病肉的張力。完成動作後，慢慢收回左腿，回到厡有地方，換右腿進行，兩側重覆10-12次。

（圖片由作者提供）

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謹記左腿既不要著地，也要跕著腳尖，才能有效改善直腹肌的肌肉鬆弛問題。

第二個運動，掌上壓接腰部後彎。

這個運動是先建基於掌上壓之上，當完成掌上壓後便以膝部作支撐，把腰背向上彎曲，以望向天花皮為佳，完成後彎後，腹背需要一同發力，把身體撐高，再進行掌上壓，如是者重覆10-12次。運動作效果在於腰腹的肌肉要一同工作，協調及活動，令運動過程中同時使用軀幹的肌肉。

（圖片由作者提供）

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第三個，好吧，很常用的，基本版的捲腹，雙手平放於身邊，先抬頭，腹部收縮把上身抬起，收緊腹部，然後慢慢放鬆，重覆15-20次。因為簡單，所以要進行多些才能有效。

下期再來一些更虐待腹肌的訓練！





