「我有朋友在外國確診，請問連花清瘟膠囊對COVID 19是否有效？」Danielle問。

「你朋友有甚麼症狀？」我問。

「這個倒也不太清楚，只知道是確診。」Danielle說。

「中醫的強項是辨證論治，不是同一種疾病，用同一個方法。連花清瘟膠囊的重要中藥有連翹、金銀花和板藍根，都以清熱解毒為主。

現在疫情反覆，處方中藥還要看天氣和個人體質等因素。現在是初春，還是冷，天陰陰的，間中還下雨，現在的感冒多為寒濕型。臨床上，病人就算不是感冒，也伴濕困。所以處方中藥多以祛寒和化濕為主。」我說。

「常常都聽到濕，究竟是甚麼？」Danielle問。

「我們氣血要運得暢順才不生病。如果一潭死水，就沒有生氣了。濕表示體內水液如血、津液運行不暢。為甚麼不暢？因為沒有動力，動力來源是陽氣，陽氣不足，則不夠力量推動水液運行，造成濕困。陽氣不足，則寒氣生。故我們稱為寒濕。

常見症狀包括疲倦、頭重墜、身重、胃口欠佳、腹痛腹瀉等，有些人會伴發熱和咽痛呢。」我說。

「發熱和喉嚨痛不是熱氣嗎？」Danielle問。

「濕重會阻礙散熱，所以怕冷，又會發燒。不通則痛，咽痛表示咽部氣血不通。咽喉濕重，水液困聚，氣血運行不暢，所以咽喉痛。不一定熱證才會發熱和咽痛的。」我解釋。

「如果買不到專家介紹的止痛藥，又買不到連花清瘟膠囊，還有方法嗎？」Danielle問。

「無論是時行感冒，又或COVID 19，病初發時都很像。我們可以煲藿香紫蘇感冒飲，有解表化濕的作用。藿香性微溫，味辛，入脾、胃、肺經，有化濕、解暑、止嘔的功效。紫蘇性溫，味辛，入肺、脾經，能發汗解表，行氣寬中。加入陳皮和生薑，增強健脾作用。陳皮性溫，味辛、苦，入脾、肺經，功效包括理氣健脾、燥濕化痰。生薑性溫，味辛，入肺、脾、胃經，有發汗解表、溫中止嘔、溫肺止咳的作用。特別用紅糖，可加強溫中散寒、暖血益胃的作用，更易入口。

若感冒初起，或近日大便溏瀉，又或覺得自己濕重，都可以泡來喝。當然，要配合休息和保暖，不要再受寒。如果情況沒改善，要立即請教中醫師。」我說。

「有多個預防方法，我放心得多了。」Danielle說。

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