於辦公室工作，最怕姿勢不良，如果不常運動就會讓肌肉流失，使得脊椎承受許多壓力進而導致腰痠背痛的狀況發生。當我們長期固定一個姿勢的時候，肌肉便會容易變得僵硬，不時會覺得腰痠，甚至從椅子上站起來的時候，突然覺得腰好像扭動一樣。但是勞動工作、舟車勞動的話，又會把腰背弄得繃緊。

我們腰間的肌肉因為負責撐住我們的身體，常常都處在僵硬的狀況中，而身體幾乎每天都會活動，只要站著、坐著就會使用到腰間肌肉，在長期的繃緊下，腰間肌肉可能早就硬成一塊，常常會覺得腰痠背痛，但轉腰、拉筋都無法改善腰部僵硬，不但站不直，有時候連鼠蹊部也會開始痛。只是進行介紹三個能伸展的腰背運動，幫助放鬆繃緊肌肉以及強化背部肌群，減少脊椎的負擔，可以預防腰痠背痛或紓緩疼痛。

腰部開合伸展：左右各做5次

可幫助放鬆腰部至盤骨及連接到大腿骨的肌肉，恢復肌肉的柔軟度。起始的動作會讓盤骨固定減少不必要的前傾，造成只能活動腰椎的動作。

（圖片由作者提供）

預備姿勢：單膝靠牆跪著，左側盤骨需要靠牆，右膝關節彎曲，使髖、膝與地板成 90 度。

步驟：

1. 雙手向前抬起伸直。

2. 右手打開，腰部及右手盡量打開，向後延伸，維持 10 秒後回到預備動作。

3. 單邊重複 5 次後換邊進行。

腰部上方開合伸展：左右各做 5 次

（圖片由作者提供）

腰部下方開合伸展：左右各做 5 次

（圖片由作者提供）

三組運動都需要留意，過程中上身及盤骨不要離牆，下身仍要固定於地面。腰部兩側轉動的活動未必相等，不用勉強。