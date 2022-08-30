疫情没完没了，通關遙遙無期！在盼望新冠肺炎結束之際，卻醞釀著另一場世界級的傳染病⸺「猴痘」（Monkeypox）。全球多地接二連三出現猴痘感染個案，根據世界衛生組織數據顯示，收到逾80個國家通報，發現個案已超過3萬宗。雖然猴痘暫時集中出現在歐美，但當中不少個案於受感染初期被誤診，近期日本及台灣亦發現首宗病例。面對猴痘分分鐘殺到本港，令大家憂心忡忡。今期請來註冊中醫温愛詩博士帶大家深入了解猴痘。

如何認出猴痘？

猴痘是一種由猴痘病毒感染所致的人獸共患病毒性疾病，潛伏期介乎5至21天，但通常為6至13天；病徵一般持續14至21天，屬於自限性疾病，多數患者在數周內康復，死亡率爲1至10％。臨床主症：

• 發熱

• 劇烈頭痛

• 肌肉痛

• 口腔潰瘍

• 在發燒後約1至3天出現皮疹

• 淋巴結腫大等等

• 並可能導致繼發性感染，支氣管炎，敗毒症等

• 重症與死亡：重症常見於兒童或免疫缺陷者，或者與基礎健康狀況、暴露於病毒程度及併發症嚴重程度有關。

猴痘與天花是近親

猴痘病毒（MPXV）歸類於痘病毒科正痘病毒屬，是對人類致病的4種正痘病毒屬之一。另外3種是天花病毒、痘苗病毒和牛痘病毒。換言之，猴痘與天花病毒是「近親」。主要感染途徑是，透過接觸受感染的動物、人，或受污染的物件。人類如果被野生動物咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，病毒經黏膜和破損的皮膚侵入人體。人與人之間主要通過密切接觸傳播，也可通過飛沫傳播，出現病毒人傳人。過往接種過天花疫苗者對猴痘病毒存在某些交叉保護力。

西醫以接種疫苗治療猴痘

本港目前沒有針對猴痘的疫苗或抗病毒治療的註冊藥劑製品。西醫以接種天花疫苗預防猴痘，其有效率達85%。2022年，美國FDA批准的抗天花病毒藥物Tecovirimat在歐洲獲批用於治療猴痘。近期的猴痘病毒傳播特點，各國報告猴痘病毒感染病例快速增加，許多感染者沒有猴痘流行地區旅行史，病毒可能是具有「非典型」的發病傾向。

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