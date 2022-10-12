「這個星期天氣明顯轉涼了。」Ruby說。

「寒露到了。這是二十四節氣中最早出現『寒』字的節氣，表示天氣轉涼變冷。一年四季都有不同的特色，春生、夏長、秋收、冬藏。現在已是深秋，日短夜長。自然界的能量也往下收降，所以地面的溫度和濕度才低。這個秋天比往年不同，較遲轉涼。天氣應冷不冷，影響陽氣收藏。」我說。

「那怎麼辦？」Ruby問。

「大自然我們控制不了，自己生活作息要做好。有沒有發覺近日比夏天早點有點倦意？」我問。

「說來也是，以為自己休息不足，所以早點睏。」Ruby說。

「都巿人普遍睡眠少，也難怪。」我慨嘆道︰「太陽下山，大自然的能量往下收。我們身體內的氣血也往下收降。到了一定水平，便會感到睡意濃濃，想去睡覺了。這時應順應天時，早點入睡。睡覺時氣血藏入裏，腎藏精，睡得好，反映腎藏氣血藏得好。睡得好，睡得足，就是最基本養生補腎之法。」我說。

「看似簡單，很多人也有失眠問題。」Ruby說。

「工作壓力大，生活緊張又急速，的確影響睡眠。有睡意就要立即去睡，不要待完成手上工作，又或把玩手機。飲食上也有點幫助，可以吃蓮子和百合。蓮子性平，味甘、澀，入脾、腎、心經，能益腎固精、補脾止瀉、止帶、養心。百合性微寒、味甘，入肺、心經，能養陰潤肺止咳、清心安神。兩者都是煲湯常用材料。

秋天乾燥，飲食方面也要注意滋潤，以柔潤為宜，不宜大補和過潤。脾主四時，脾胃好才能適應天氣變化，這時可以吃花生，性平，味甘，入脾、肺經，功效包括潤肺、和胃、止血。南瓜是時蔬菜，性溫，味甘，入脾、胃，能潤肺益氣。煲湯時加入南瓜和紅蘿蔔，使湯更美味，更能調補脾胃。」我說。

「媽媽說多喝湯水，人會美麗，延緩衰老。」Ruby說。

「身體健康，精神爽利，面色紅潤當然漂亮了。秋天秋高氣爽，最適合遠足。適量運動幫助氣血運行，出點汗又能排寒，晚上睡得更好。」我說。

「知道了。」Ruby說。

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