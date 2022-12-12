簡稱「三隧三橋」的香港單車節路線又再次在尖沙咀--西九龍--青馬橋上演，這個是一個可以在青馬橋上合法「破風」的好機會。當然太多年沒有舉辦這個活動了，如果本身並不是單車賽事選手的參加者可能有未能適應這個活動。



交車後卻騎得腰酸背痛，車友質疑業者沒先幫他fitting，導致賣他的車架太小，又無法調整改善，氣得在店家粉絲專頁留言「不專業」、罵「爛」反遭判刑的事件發生，讓專業車手告訴你如何避免當冤大頭。



如何騎單車而不痠痛



早幾天跟著專業車手仇多明進行拍攝，在他的分享中也提到造成腰酸背痛的因素其實很多，就連專業車手在長途騎乘（多於50公里）的過程中其實也都會遇到一樣的問題，只是專業車手會知道如何在騎乘過程中適當改變騎乘姿勢，比如說騎乘時抽車、改變握把手的方法、伸展筋骨等等，抽車對一般參加者來說未免難以在短時間內掌握，但利用變換姿勢、轉變握把手的方法，則是最為直接來緩解因長期維持固定姿勢出現的痠痛，但是為何會這樣？原因有二，一來單車的座位未按體型而調整，這個題要找專業的教練或公司進行bike-fitting；其二，是過多時間保持衝刺的姿勢，可能是過分緊張或是未適應路面的騎車節奏也會引起的。





單車座位的斜度也會令腰背僵緊（由作家提供，網絡圖片）



如果在騎單車時發現把重心往前靠時，手臂和手掌會感覺麻，如果把重心往後放，則出現腰痠，那麼你便很需要進行fitting了。原因是車架的幾何形狀是十分影響騎乘的姿勢，而長途騎乘的時候便更會反映個人體能上的不足，除了在活動中適時休息與補給，個人的體能狀態好壞是一大關鍵，包括前一日的睡眠品質以及運動前的應有熱身都將影響騎乘，在世界盃的影響下，大家可能也難發現早睡。





（由作家提供，網絡圖片）



即使未能改變車架對自身的影響，在活動中適時改善握把手的動作，也就是一種最有效最實用的減緩痠痛方式。除了前文提到緊張及路況的問題外，改變不同的握把手方法，是明顯減少腰背彎曲、重手前傾的動作，不妨留意，不需要每一刻都是破風，不用時常保持握著車把下把的位置，每當腰部痠軟或疲勞時，便可握著上把或牛角位，減少腰背彎曲受力的情況。



（下期待續）



