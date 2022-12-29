寒冬正式來臨！寒冬對不少中老年人，特別是有基礎疾病人士來說都是個難關。所謂「年紀大機器壞」，隨著年齡增長，人體各項機能退化，在所難免會出現各式各樣或大大小小的關節痛。相信不少人都有過這樣的經歷：某一天突然肩膀痛，慢慢地手臂也抬不起來，這可能是患上肩周炎的警號。今期請來註冊中醫師賴寶運指導大家如何應對「五十肩」！

肩周炎患者不一定年過50！

賴醫師表示，因為肩周炎多發於40至60歲人士，女性多於男性，所以俗稱「五十肩」。患者病發時，彷彿肩膀凍結不能動，因此又稱為「凍結肩」。但近年發現，肩周炎不再是中老年人的專利，患者有年輕化迹象！醫學界至今未明確知道肩周炎發病病因，多數患者都未曾受過肩膀外傷；香港人患上，相信是長時間坐辦公室，日夜對電腦、手機同平板電腦，重複同一動作令肩部的肌肉韌帶處於緊張狀態所致。加上室內長期開放冷氣，肩部易受寒邪所襲，30歲左右出現這種情況亦不罕見。

如何覺察自己患上肩周炎？

賴醫師指出，肩周炎全名稱「肩關節周圍炎」，是肩關節的周圍軟組織發生損傷而引起的廣泛的無菌性炎症。發炎後，組織變厚、纖維化、滑液減少，繼而影響肩關節活動度。

症狀：

● 疼痛是肩周炎患者早期最突出的症狀。天氣變化或勞累可誘發疼痛，慢慢會逐漸發展為持續性疼痛。

● 睡覺時疼痛會特別嚴重，側睡無法朝向患側。

● 關節僵硬，活動受限，無法抬高或向外旋轉。

坊間流傳：忍一忍，待疼痛消失，就可自行痊癒？！

賴醫師表示這說法没有醫學根據！肩周炎是一種慢性炎症，疼痛及症狀時好時壞。疼痛消失時不代表炎症消失，肩關節囊內的沾黏亦沒有消失。若沒有及時治療，病情隨時可能會復發。事實上，肩周炎發病緩慢，大多數患者多延誤到肩部疼痛劇烈，嚴重影響睡眠才急於求診。此時肩關節黏連已經牢固形成，治療起來費錢費時又勞神，所以患者應及早發現，並及早就醫進行系統治療。

中醫學角度認識肩周炎

中醫學認為，肩周炎屬於「痹症」的範疇，中醫還稱之為「肩痹」、「漏肩風」。五旬之人，肝腎精氣開始衰退，氣血虧虛，血脈運行遲澀，不能濡養筋骨，筋脈失其所養，血虛生痛，營衛失調，筋脈拘急而不用。外因則與風寒濕三邪侵襲有關，肩部長期勞累，或肩部受涼，風寒濕邪客於血脈筋肉，血受寒則凝，使筋脈失養，脈絡拘急而疼痛，關節伸屈不利，以致肩痛。

正確護理及功能鍛煉加快康復

除了及早就醫治療，肩周炎患者的日常護理，也是成功康復的關鍵。

賴醫師建議，熱敷舒緩疼痛：選擇適合水溫，約攝氏37至40度左右的水溫，用熱毛巾完全浸濕，取出扭乾，敷在疼痛最嚴重的部位，每隔5分鐘浸濕毛巾一次，溫度始終保持37度左右才能起到熱敷的效果。一般熱敷20至30分鐘，每日熱敷2至3次，同時配合肩關節功能鍛練，可改善肩部血液循環，有效緩解疼痛。

治療肩周炎

（由受訪者提供）

註冊中醫賴寶運簡介

香港註冊中醫師賴寶運，香港浸會大學中醫學學士、澳洲皇家墨爾本理工大學健康科學（中醫）學士，為跌打骨傷科醫師。成長於中醫世家，賴醫師並師承跌打骨傷中醫陳炳照近十年，臨床經驗豐富，博古通今，擅長內科、針灸及推拿等多种傳統中醫術。