隨著疫情漸退，不用戴口罩的日子不遠了，但在這三年間，不少客人紛紛發現自己呼吸功能（肺功能）逐漸下降，究竟發生了甚麼事，才會引起這樣的問題，是口罩的原因，抑或是其他原因？

為久坐族設計的 IAP 呼吸法運動

這兩三年間，大家的精神壓力有多大，不少關注精神健康的機構都已不斷作出報告。再加上經常坐在辦公桌前工作的辦公室人士，很可能因為胸腔變狹窄而影響呼吸的效率。若經常繃緊著神經，隨時擔心戒備，不論能力多強，多半還沒成功就先把自己累壞了；反之總是在休息模式的人也不可能成大事，這正是人需要在兩套系統間切換的原因——工作、休息。很多認真負責的人為了完成當下的任務，總是告訴自己：「再撐一下」、「把這項工作完成後我們才能好好休息」，殊不知這樣其實對提升表現無益，反而會在無形中累積壓力和疲勞，導致成果不如預期。由此可知，毅力、意志力其實無助於提升表現的。

當不良姿勢遇上壓力、情緒時便會把胸腔的位置壓得更為不妙。橫膈膜的過度上升只會把肺部往上推，還未把過緊的腰背肌肉計算在內，那麼呼吸的效能就會再被削弱了。

（網絡圖片）

很多人也知道在壓力下進行腹式呼吸，可以撫平情緒，偷一刻的喘息。而研究顯示，運用腹內壓呼吸法IAP（Intra Abdominal Pressure Breathing）呼吸法，既可作為運動，伸展頸部，同時大幅度展開肩胛骨，可讓呼吸更為順暢，亦有助於預防、消除肩頸痠痛。

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腹內壓呼吸法IAP，是透過呼吸收縮將肌肉橫隔膜、骨盆盆底、腹側的肌肉和多裂肌變成一個核心圓柱體。當我們正確吸氣時，位於腹部像圓柱體頂部的橫膈膜會變平，將器官向下推，骨盆底會拉長以容納器官。透過這種方式呼吸，我們增加了核心圓柱體的壓力，為脊椎提供了穩定性。想像一下吹氣球 100% 與 50% 相比所提供的穩定性；一個完整的氣球，對腹部的支撐既堅固又穩定。

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● 吸氣時用鼻子吸，並讓腹腔膨脹（像氣球一樣）。 吸氣的後半段，胸部也會膨脹。 吸氣約4秒鐘。

● 呼氣時不要勉強，慢慢進行，一邊感受對腹部施壓一邊吐氣。 吐氣中途腹部會凹陷，原本展開的肋骨會向腹部內側關閉。 吐氣約6秒鐘。

配合伸展背肌有助於緩解肩頸痠痛

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進行這個運動先將手肘和手腕撐在地板上，弓起背部，像個「几」字，讓肩胛骨大幅度地朝左右展開，並加上IAP 的呼吸法。

運動完應該立刻可以感受到背肌有力地伸直，視線好像也變高一點了。胸腔自然擴展，呼吸也變順暢了。

此外，伸展平常常處於收縮狀態的頸部肌肉，應該也有助於改善肩頸痠痛。