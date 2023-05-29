天氣愈見悶熱，人亦容易煩躁，當然睡眠質素也受到一定程度的影響，Tiby便是其中一人。

Tiby 一向活潑開朗，聲音永遠高八度，但今次突然變得沉靜，並道：「譚博士你好，我很累，累得要命，但又睡不了。每日上床時都渴望睡個好覺，但總是事與願違。不是睡得淺，就是整晚輾輾轉轉，有時甚至徹夜難眠。愈想有覺好瞓就愈精神緊張，結果不但睡不穩，還夜尿頻頻。由於睡眠質素差，日間仿似遊魂，但又不想倚賴藥物，現在不知如何是好，我究竟發生了甚麼事呢？」

經詳細診斷後，我答：「你由於肝腎陰虛，肝鬱化火所引致睡眠質素欠佳，只要滋陰潤燥，疏肝解鬱，補益肝腎，便可以重新有覺好瞓。」

Tiby不明所以，我續：「肝腎同源，皆造氣血，若果肝腎虛弱，氣血虧虛，睡不得安寧。陰虛生內熱，虛火上炎，導致難以入睡，仲使勉強睡了也容易驚醒。肝陰不足，容易造成鬱滯，肝鬱化火，不單睡不穩，就連情緒都變得波動。所以，只要臟腑調理得宜，便可解決問題。」

Tiby 問：「可以怎麼辦？」

我答：「針灸治療。

針刺：安眠、風門和神門等穴，平補平瀉手法，留針20分鐘，隔日一次，七次一療程，便可緩解症狀。」

Tiby續問：「平時有甚麼要注意的？」

我答：「1. 睡時手機別放近床邊，避免不停使用手機耽誤了寶貴的作息時間。

《電話》劇照

2. 晚餐避免吃得太飽或太重口味，當然亦不能餓著肚子，胃不和則卧不安，要知道脾胃失調，會直接影響睡眠質素。

3. 睡前盡量避免工作，否則大腦過度活躍，影響入睡。

4. 安排好定時作息與起床時間，積極把生理時鐘調節好。

5. 身體有任何不適，盡早求醫，否則，也會影響睡眠質素。」

Tiby 答：「長知識了！」