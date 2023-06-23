都市人飲食無節制，不少「食肉獸」都有便秘煩惱，坊間總覺得進食大量蔬菜，其所含的纖維有助扭轉排便困難。

惟有註冊中醫師指出，食菜雖對港人常見的燥熱內結型便秘幫助較大，惟非所有便秘都能靠食菜來解決，一旦過多菜渣積累在腸內，未能及時排走，對津液不足及脾腎虛寒型便秘，恐有反效果，長者尤要留意；但強調不論年齡都應注意均衡飲食，不能因怕便秘而完全「戒菜」。

註冊中醫師許懿清

註冊中醫師許懿清表示，醫學界普遍認同三天以上未排便，便屬便秘，其中港人愛食辛辣及煎炸熱氣的食物，以及過服溫補的食療補品等均可致陽盛傷陰；另熱病後，餘熱留戀在腸胃而耗傷津液，或濕熱下注大腸，令腸道燥熱傷津，便形成常見的燥熱內結型便第（或「熱秘」），此類情況多食菜或有幫助，亦有助改善因平常食物過於精細，導致大便量不足造成的排便困難。

大腸推動力差 菜渣「塞腸」

許續稱，另一港人常見的津液不足型便秘，涉及老年體衰、氣血兩虛，氣虛致大腸推動力差，血虛津虧則令大腸滋潤失養，腸道變得乾槁，大便會有困難，故又稱為「虛秘」；另先天不足或年老久病，導致腎陽虛損，陽氣不運而陰邪凝結，或受寒冷攻伐，而致脾腎陽衰、寒凝氣滯腸道傳送無力，則稱為「冷秘」。

因應機理不同，食菜恐有反效果，許解釋，對於虛秘或冷秘型患者，食菜太多導致腸內的「渣」增加，若不能及時及有效地排走，便會塞在腸道內，尤其長者易因年老體弱，「唔夠力」排便，再多食菜便恐形成惡性循環。但她強調，多食菜未必有益，惟不等於完全不食菜，不論年齡或是否有便秘，都應注意均衡飲食，包括食適當的蔬果。

長者易因年老體弱，「唔夠力」排便致便秘。

平日多運動喝夠水 防便秘

許醫師稱，偶然排便困難或不暢可靠瀉藥解決，但要預防便秘，平日應做適當運動，勿久坐或久臥，喝足夠清水，但避免喝冰水或凍飲，亦要養成定時排便的習慣，有便意就要去排便，「別錯過身體的自然呼喚」。