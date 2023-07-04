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04/07/2023

快活保養 | 失眠慘過大病！點解要徹底「搣甩」安眠藥？盤點安眠藥和鎮靜藥物鮮為人知的不良副作用

#都市病 #上班族 #銀髮族 #失眠 #睡眠失調 #宋美齡 #安眠藥 #根治 #鎮靜劑 #副作用 #抗藥性 #疲倦 #嗜睡 #失平衡 #跌倒 #平衡感下降 #頭痛 #頭暈 #眩暈 #藥物依賴
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　　蔣介石夫人宋美齡活到106歲，但原來她年輕時是夜鬼一名，愛熬夜，與蔣介石早睡早起的生活習慣剛剛相反。中年時期，多年累積的不良睡眠習慣令她患上失眠症和蕁痲疹。當時的醫生對心急要治好自己失眠症的宋美齡束手無策，唯有開安眠藥給她服，但一直無法根治。後來1942年，宋飛到紐約醫治蕁痲疹的時候，遇上一名女醫生，她反對宋長期服用安眠藥，認為依賴安眠藥將會令宋的失眠症變成無法根治之症，此女醫生用了幾個月的時間，協助宋戒掉安眠藥，並以非藥物的方法令宋開始 「有覺好瞓」。平常人面對的事情應該比宋美齡還好吧？既然忙碌和壓力龐大如宋美齡都可最終克服失眠，why can't we?

 

　　當然，那是需要一個過程，要給自己一點時間。宋美齡和很多人都曾依賴藥物意圖解決失眠問題，但服用安眠藥可能幫到一時，但長期依賴的話，首先是會在人體產生很強抗藥性，愈食愈需要加大劑量才有效。其次是此類藥物會有不良的副作用。

 

　　現時在香港，醫生最常開的安眠藥有Zolplidem 和 Zopiclone，副作用包括眩暈、頭暈、昏暈、幻覺、容易跌倒（尤其是過了65歲人士）、動作笨拙（clumsiness）、不穩（unsteadiness）、心智沮喪及昏亂（confusion）、嗜睡、頭痛、口乾、苦味等。有些老人家睡不著會找醫生開安眠藥幫助入睡，但之後又會感覺頭重頭暈兼平衡感下降（所以容易跌倒），那是很多時出現的情況，但老人家又未必知道可能是藥物副作用所致。我的母親就是一個例子，有幾個月經常訴説早上頭眩和容易失平衡（老人家失平衡可大可小！），照過腦沒事，結果替她抽絲剝繭找原因，才發現原來她自己偷偷地去看醫生要求服食安眠藥。

 

　　又，現時亦有醫生喜歡開鎮靜劑（Sedative）幫病人處理失眠問題，最常見是開Benzodiazepine， 副作用包括疲倦、嗜睡 、噁心、精神恍惚、記憶力障礙、身體協調力下降、反彈性失眠（Rebound Insomnia）。 美國加州大學（聖地牙哥分校）的精神科榮譽教授Daniel F. Kripke致力硏究安眠薬（尤其是帶有鎮靜成分的藥物）與死亡風險的關係。他發現，長期服用安眠和鎮靜薬物的人，比沒有服用這類藥物的，更易有癌症、早死和抑鬱症風險。活到106歲的宋美齡有幸在中年時期遇有一位好醫生，要她用好幾個月的時間「搣甩」對安眠藥物的依賴，究竟她用了甚麼方法？下回再談。

 

 

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