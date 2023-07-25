夏日炎炎，不少人選擇著涼鞋出門，但有皮膚科專科醫生提醒，因穿著涼鞋時多數赤足，皮膚常受摩擦且出汗較多，更易受鞋履物刺激導致「鞋接觸性皮炎」，以腳背接觸涼鞋皮帶位置風險最高，濕疹患者亦更易出問題。另外，因涼鞋裸露更多足部皮膚，足部會變得更乾燥，令腳踭更易爆裂，宜搽潤膚膏避險。

皮膚科專科醫生陳厚毅

香港醫學會會董兼皮膚科專科醫生陳厚毅接受消委會訪問指，不少人夏日著涼鞋時不會穿襪，足部皮膚會直接與鞋內物料接觸，摩擦時間亦明顯增加，加上夏天既濕且熱，足部出汗較多，連同地面高溫，亦使鞋履更易釋出化學物質，容易導致接觸性皮膚炎發病。陳說︰「鞋接觸性皮炎患者的發病位置，多數在足部與鞋直接接觸部位，如腳背、腳掌等受壓力位置，或腳背與涼鞋皮帶接觸處等。患者多有痕癢、紅疹、腫脹，或感灼熱、痛楚等症狀，若患處皮膚破損，或會導致細菌或真菌感染。」

不同製鞋物料 隨時引致過敏

專家建議可搽保濕劑及潤膚膏，以防腳踭皮膚乾燥爆裂。

陳指，鞋上多種物料均可能引致接觸性皮炎，如使皮革更柔軟的鞣製工序中，會使用鉻鹽，而鉻可能令人體產生過敏反應。且因動物皮有機會滋生不同細菌及真菌，故製作過程中需要使用除害劑，當中「辛基異噻唑啉酮」（OIT）與常見防腐劑「甲基異噻唑啉酮」（MIT）屬相關致敏物，對MIT過敏者，很大機會同時對OIT亦過敏。

他補充，鞋履用到的橡膠膠料一般亦需作硫化，以增加強度及彈性，在工業化生產過程中，業者常用添加劑加速硫化效率，惟部分添加劑如「2-巰基苯並噻唑」、「二乙基二硫代氨基甲酸鋅」等，均會引致過敏反應。

另外，鞋上的金屬物料，如鞋扣或裝飾物均可能含鎳，與鞋子所用黏合劑，如「對叔丁基苯酚甲醛樹脂」，均會引起過敏反應。陳指，若想測試自身對哪些物料過敏，最好接受醫生診斷，有需要者可用「皮膚貼布測試」找出致敏源頭，一般可同時測試20至30種致敏物料反應，患者在測試後約48或96小時要回診所檢查。

夏日足部易乾燥爆裂 宜搽潤膚膏護踭

陳提醒，不少人著新涼鞋時，會將初期的接觸性皮炎病徵視作「鞋形不適合」磨損皮膚，而誤判「多穿著一陣可適應」。即使涼鞋已著穿一段時間，仍可能因摩擦損耗及天氣變化，令物料釋出化學物質，引起過敏反應。他建議︰「若有不適情況，應避免再穿著。」陳續指，夏日天氣炎熱，足部皮膚也易變得乾燥，腳踭或易爆裂，建議可先搽一層含甘油或透明質酸等保濕劑的產品，令皮膚吸收水份，再搽具石蠟油等封閉成分的潤膚膏鎖水，「薄薄一層就夠，以免堵塞毛孔。」