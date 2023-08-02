本港每年患癌人數由2010年的26,390宗增至2020年的34,179宗，約10年間增加近3成。有麻醉及痛症科專科醫生引述資料稱，與癌症相關的痛症（癌痛）是患者經常要面對的問題，比例介乎三分一至一半不等，但有1至2成癌症病人不能靠傳統方式止痛，面對「難治性癌痛」，患者或可透過安裝「全植入式鎮痛泵」，精準地將止痛藥物輸入體內靶向位置，以達到高效鎮痛效果，從而改善情況。

張志偉醫生（左）鼓勵有癌痛的患者主動與醫生商討止痛方案，不要以為癌痛無藥可醫。右為陳智榮醫生。

麻醉及痛症科專科醫生張志偉指，癌痛成因眾多，由治療副作用以至與病症無關的成因也有；癌痛又可分4大類，包括神經疼痛、軟組織疼痛、骨痛和幻痛，並可分成急性、慢性和突發性。一般而言接受治癒性治療後出現痛症的患者約為三分一，接受治療期間、晚期癌症病人有痛症的比例則可升至一半。

礙正常生活 患者易焦慮抑鬱

不論是哪種癌痛，他強調都會影響患者的正常生活，因為約71%罹患長期痛症的患者曾出現焦慮或抑鬱情緒，7成人的日常生活或活動受到痛症影響，患上中度至嚴重的焦慮症或抑鬱症分別更超過4成。癌痛打擊患者的身心靈健康，故需要打破這種「痛症惡性循環」。

另一名麻醉及痛症科專科醫生陳智榮稱，世衞表明痛症治療強度需要「逐步遞升」，最嚴重者或需使用嗎啡等強效鴉片類止痛藥；但約有1至2成癌痛患者、即所謂「難治性癌痛」患者不能單靠這種療法止痛，甚至有患者因無法止痛，以為無藥可醫，而只能「忍痛」。

陳指，「若癌症患者對傳統高劑量強效止痛治療也無效，醫生可為合適的患者安裝全植入式鎮痛泵，以幫助控制痛症。」其原理是使用鞘內藥物灌注系統（IDDS），讓嗎啡通過植入體內的藥物灌注泵精準輸藥至指定位置，使用的嗎啡劑量僅為口服劑量三百分之一，安全性高、不易成癮，過程中血腦屏障對藥物進入中央神經系統的阻礙較少，令鎮痛效果大增。

鎮痛泵非人人適用 宜諮詢醫生

陳引述研究稱，使用全植入式鎮痛泵的患者在治療半年後其存活率達53.9%，較只使用綜合藥物治療（CMM）癌痛的患者高16.7個百分點，更有8成人使用全植入式鎮痛泵後可完全停止使用口服鴉片類藥物。但他強調，並非所有患者都適合使用全植入式鎮痛泵，患者應與醫生商討最佳的止痛方案。張志偉則鼓勵有癌痛的患者可主動與主診醫生商討止痛方案，不要以為癌痛無藥可醫。