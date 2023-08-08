中年階段有很多挑戰，工作負任、自己健康、家庭負擔、經濟壓力、有子女的還要兼顧他們的成長、學業等，是但一樣失衡，都可以情緒「冧擋」。2010年，經濟學人刊登了一篇文章，叫 “The U-bend of life”，指出人生在不同階段的快樂指數都不同，總括來說， 快樂指數和人生滿意度，就像一個U型，年輕時期很開心，隨著年紀下滑，到中年跌至快樂指數谷底，但50歲打後又會慢慢回升。英國也有一項統計，40至59歲的受訪者認為自己的幸福指數是處於人生最低處。所以這個階段也是人生最容易有中年危機的階段，男女皆是。

這個階段客觀上也是我們最多責任要孭的時候，上有長輩要照顧，下可能有子女要撫養，但我們忙於照顧別人之際，卻往往忽略了自己，弄至自己身心疲乏、非常不快樂。在照顧長輩方面，有類似經歷的中年朋友都會知道，那可以是件令精神和體力都相當虛耗的事，但往往作為照顧者的我們，都低估／忽略了自己身體上和情緒上的脆弱。

很多研究證實，長期照顧者都患有憂鬱、焦慮、身心俱疲、高血壓、失眠、頭痛、免疫力下降等情況而不自覺，因為很多照顧者都（1）誤以為照顧者的角色就是要在家庭內擔當「強者」去扛起「照顧」的責任，卻忽略了自己作為一個人，也同時有「被照顧」、 「要回氣」、「頂唔順」的需要和權利。（2）害怕因照顧年老父母不周而覺得自己不孝或將來會後悔，於是不讓自己有喘息的機會。

認識一個人，其母患失智症，只因為「媽媽給其他人照顧會發脾氣」，於是他唯有一手一腳照顧母親，包括餵食、換片、沖涼，每日如是。他為了母親，基本上是捨棄自己的生活和人生。以這樣的方式去照顧年邁母親，是否對自己、對母親和對彼此關係最好呢？ 24/7般照顧了其母親一段長時間後，他說出這樣的話：「現在只等她先走或我先走。」何苦要給自己去到這個地步呢？

我是過來人，明白照顧年邁父母的挑戰，所以身為照顧者，更先應好好穩住自己的健康和情緒。我的建議是：（1）經濟許可下，有些日常照料事項應交給其他人做；（2）必需每星期爭取自己有 “Me-Time”做自己喜歡做的事情之回氣時段；（3）不要要求自己在每一個照顧環節上都要做到「最好」，有些不是很重要的事情，做到 “good enough” （夠好）反為對自己和其他人都舒服。