有些人睡覺時會張開嘴巴用口呼吸。嘴巴其實不是專門用來呼吸的器官，鼻子才是。長期用嘴巴呼吸會有甚麼弊處呢？

（1）沒有鼻腔黏膜過濾空氣中的雜質，容易引起呼吸道感染；

（2）張開口睡覺，容易翌日醒來口乾舌燥，在秋冬季節的時候，這個狀況會更加嚴重；

（3）鼻子能濕潤吸進的空氣，但口腔不能，口腔長期乾乾的，會產生口臭；

（4）用嘴巴呼吸，會容易造成唾液減少，唾液有殺菌作用，唾液少的人容易有牙周病、牙齦發炎等；

（5）美國80年代著名齒科矯正醫生Egil Peter Harvold 發表研究報告，用嘴呼吸會影響樣貌，包括；鼻子扁平、上唇較短、面型拉長、爆牙、牙齒不齊、下巴後縮、頭部前傾、黑眼圈和彎腰駝背。為甚麼用嘴巴呼吸會導致以上的問題呢? 因為嘴巴長期張開，舌頭會平貼在口腔底部（用鼻呼吸時，脷貼上顎），久而久之，舌頭抬起力不足，嘴巴周圍至頸部肌肉全部鬆弛，便會導致以上問題出現。

若是習慣問題，那就一定要提醒自己要改。但大部分口呼吸的成因是因為鼻敏感和鼻塞，所以迫不得巳要改用口呼吸。若一轉天氣便容易有鼻敏感或鼻塞的朋友，可趁現時初秋時做好功夫打定底：

（1）維他命D: 有研究發現，缺乏維他命D除了容易影響骨質健康問題外，還與鼻敏感、濕疹和哮喘有關。

（2）槲皮素（Quercetin），又稱洋葱素或槲黃素，是生物類黃酮（bioflavonoids）的一種，已實證對呼吸道健康、季節性過敏、發炎狀態有正面影響。

（3）紫蘇茶: 紫蘇葉味辛性溫，主要功效是解表驅寒、宣肺化痰及行氣和胃，3-5克紫蘇茶放在保暖壺焗一會便可飲用。尤其是季節轉變期間，可以增強抵抗力，預防感冒。但由於紫蘇有解表作用，本身多汗或容易口渴者不宜。

（4）辛夷花: 辛夷花性溫、味辛，具有散風寒和通鼻竅的功效，《本草綱目》: 辛夷之辛溫走氣而入肺，能助胃中清陽上行通於天，所以能溫中治頭面目鼻之病。但用辛夷花焗水飲，必定要放入茶包袋或用有茶葉隔的保暖壺，因為辛夷花表面有絨毛，不隔開會刺激喉嚨。可放辛夷花3-5克、麥冬3-5克和雪梨乾3-4片放入保暖壺焗30分鐘，亦可放少許冰糖一同焗。

以上（3）和（4）的材料可在中藥舖買到。又，紫蘇和辛夷皆性溫，陰虛火旺者不宜。