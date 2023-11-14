天氣轉冷，除了上呼吸道疾病肆虐，寒冷氣候更是心腦血管病的殺手。寒風澟澟，而「風」爲百病之長，善行而數變。中老年人血管缺乏彈性，易受到寒風刺激後收縮，血管阻力增大，血壓波動比較大；尤其當外風遇上內風，容易發生腦卒中或腦血管意外，古代醫家藉此而名為「中風」。註冊中醫師張立彤話，中風其實有先兆。

中風有哪些先兆？

張醫師表示，中風是中醫學對急性腦血管疾病的統稱，其以猝然昏倒，不省人事，伴口角歪斜，語言不利，半身不遂等為主要症狀。由於本病死亡率、致殘率、復發率皆非常高，並且併發症多，所以醫學界把它與冠心病、癌症並列為威脅人類健康的三大疾病之一。「如何提防中風」十分重要。其實中風先兆早在發病前三年就會慢慢出現，若能提早注意預防，或可避免不幸。

常見的中風先兆有：

● 頭昏腦脹：突然感到頭昏目眩，視物旋轉，頭腦發脹，頭重腳輕，腳底如踏棉絮，搖晃不穩。

● 肢體麻木：突然感到一側肢體麻木，軟弱無力，或手指麻木，尤其常見大拇指及次指麻木，或一側肢體有蟻行感。

● 頭痛頭悶：突然出現異於一般的頭痛頭悶，或頭沉難舉。

● 說話不利：突然說話不利，或嘴角抽動，口角流涎，舌體胖大或歪斜。

● 耳鳴耳聾：突然耳如蟬鳴，耳內阻塞迫脹，聽力障礙。

● 神疲嗜睡：突然出現全身異常疲憊，或沒有明顯原因的嗜睡不醒。

如出現三種徵兆以上就必須特別注意，其中四十歲以上，高血壓、素有心血管疾病的朋友更須留意！

中醫角度分析中風成因

中醫認為本病多因憂思惱怒，或恣酒嗜肥美之食，或勞累過度等，以致陰虧於下，肝陽暴張，內風旋動，氣血逆亂，夾痰夾火，橫竄經脈，蒙蔽心竅而致。由於天氣氣溫下降轉涼，散熱快，為了保持體溫，人體交感神經興奮，使血壓升高，若巧遇緊張、焦慮、急躁等激動情緒，可增加中風病發風險。張醫師提醒，中風多好發於體胖、面紅、情緒易於波動，有高血壓病史的患者，故入冬後要早、午、晚定時監測血壓，一旦出現血壓異常波動，盡早就醫。

通絡降壓食療推介

當歸通絡黃鱔湯

材料：黃鱔1條（約4兩）、全歸3錢、川芎3錢、天麻3錢、桂枝3錢、紅棗4粒、生薑3片

做法：將黃鱔去鰓、腸雜；其他材料洗淨；全部用料一齊放入瓦鍋內，加清水適量，大火滾後轉文火煮2小時，調味即可。

功效：養血、通絡、祛風。

天麻降壓茶

材料：天麻3錢、鈎藤3錢、陳皮1角

做法：材料洗淨，放入煲加適量清水，以大火煲滾後轉文火煲30分鐘，代茶飲。

功效：熄風降壓，行氣化痰。

決明菊花茶

材料：杭白菊1錢、炒決明子2錢、甘草1條

做法：選潔淨無硫藥材放入壺中，加適量滾水，浸泡5分鐘即可飲用。

功效：平肝熄風，養陰和營。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。