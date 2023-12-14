港人北上消費購物已成新趨勢，迫爆深圳。然而，內地各醫院亦被爆迫，自入冬以來內地由北至南大規模爆發支原體肺炎，患群以兒童爲主。一眾家長帶小朋友北上遊玩時，記得做好個人衛生保護措施！今期註冊中醫温愛詩博士教大家認識並提防支原體肺炎。

温博士表示，由於個人免疫力強弱不一，有部分肺炎患者症狀輕微，故容易與一般傷風感冒混淆。支原體肺炎輕症和其他上呼吸道感染症狀相似，主要表現為咳嗽、發熱，以及喉痛，鼻塞流涕等。肺炎與感冒最大的不同是肺炎引起的咳嗽比較頑固、持續時間長，以黃痰多見；臨床診斷除了發熱、頭痛、鼻咽部病變、咳嗽、胸痛、膿痰和血痰外，肺部x-ray表現和化驗室檢查等有助診斷。

患兒咳嗽不易斷尾

温博士又指出，有人認爲支原體肺炎遠比新冠肺炎威力低，但由於患群以兒童爲主，小孩機體發育未成熟，免疫力較低，感染肺炎後一般以抗生素類治療，故癒後較差，分分鐘咳嗽難斷尾。家長們更應提高警覺。

中醫角度認爲，支原體肺炎在中醫學「肺炎喘嗽」範疇，外因責之於感受六淫邪氣，內因責之於小兒形氣未充、肺臟嬌嫩、衛外不固。其病位在肺，常累及心、肝、脾、腎。病機為肺氣鬱閉；病理因素涉及熱、痰、毒、瘀等方面。病程中可形成風寒襲肺、風熱犯肺、痰熱閉肺及恢復期肺脾氣虛、陰虛肺熱等證型，故治療上須結合外界環境及身體內環境狀態來「辨證論治」。

病後要分外注意飲食

支原體肺炎主要透過患者的飛沫在人與人之間傳播。支原體肺炎通常於擠逼的學校和院舍爆發。在本病流行期間，家長們應盡量避免帶小孩到人多滯擠迫的地方，如發現有上呼吸道症狀，及早就醫。

病後要分外注意飲食，尤其很多疾病痊癒後，常因飲食失節而致復發，中醫稱為「食復」，不應著急進補，從飲食清淡，再循序漸進增加食物。發病三至五天內：以易消化的麵食類及新鮮蔬菜爲主，避免進食雞肉、牛肉及海鮮類。發病五天後：確定已退燒，患者大便正常，逐漸加入其它葷食。康復期間，遠離煎炸、油膩、甜食或生冷寒涼等容易聚濕生痰的食物。

2款輔助康復食療推介

1. 杏梨枇杷飲

材料：鮮枇杷葉50克（或乾枇杷葉12克）、雪梨（鴨梨）2個、南杏12錢、北杏10 克，蜜棗2枚

做法：先將雪梨洗淨留皮、去心後切大塊；洗淨枇杷葉及其他材料。全部材料放入煲內，加水適量，大火滾後轉小火煲1小時分鐘即成飲用。

功效：清熱潤肺、化痰止咳。

適宜：可舒緩風熱感冒或支原體肺炎伴咳嗽症狀；預防及緩解因肺燥熱引起的各種咳嗽症狀。咳嗽痰多者，可以自行加入川貝母。

注意：體質虛寒、孕婦及泄瀉者慎服。嬰幼兒（三歲內）服用，可將以上材料減至三分一。兒童（7至12歲）服用，可將以上材料減半。

2. 五花祛濕清肺茶

材料：金銀花10克、菊花10克、雞蛋花6克、槐花6克、木棉花6克、廣藿香6克、桔梗10克、北杏仁12克、蘆葦莖15克、生甘草3克

做法：先將所有材料放入煲內，加入適當清水中浸泡15分鐘，大火煲滾後轉中小火煲30分鐘倒出，可加入熱水翻煎10分鐘；混合後分2至3次飲用。

功效：解表清熱、祛濕豁痰、清肺止咳。

適宜：可預防及舒緩風熱感冒伴咳嗽及支原體肺炎初期症狀。

注意：體質虛寒、孕婦及泄瀉者慎服。嬰幼兒（三歲內）服用，可將以上材料減至三分一。兒童（7至12歲）服用，可將以上材料減半。

註冊中醫温愛詩博士簡介

香港註冊中醫，中醫皮膚專家，中醫嶺南皮膚病流派傳人，養生美食設計策劃。香港大學中醫全科學士及中醫（針灸）碩士，廣州中醫藥大學醫學博士（皮膚科）。多次擔任香港大學校友會餐廳及著名機構養生美食盛宴之全權策劃及演講，崇尚『藥食互補』、『寓養與食』，帶領極緻品味美食養生新潮流。