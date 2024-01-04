不少人以為水痘只是「兒童病」，但抵抗力弱的成年人亦有機會感染，症狀可能更嚴重。一名居韓港女網紅記錄了近日出水痘的心路歷程，當時全身長滿超過200粒水痘，痕癢不堪且無法入睡。有熱心網民集思廣益，建議她用1物可大大紓緩症狀，經真人實測後竟然見效。但有醫生指出此方法隱藏風險，胡亂使用偏方或許適得其反。

33歲居韓港女網紅Liz日前在其YouTube頻道「lizzydaily」，上載一段關於出水痘一周的記錄短片；她指自己這是人生第一次出水痘，且過程中身心皆煎熬。在2023年12月中，Liz起初頸上長出透明水泡，以為是生暗瘡，抓破後發現有液體流出，覺得不對勁。

低燒兩天 身上長出水泡

隔天晚上，Liz如常洗澡後發現肚子、背部開始長出紅點，有些裏面已經有膿液，懷疑自己感染水痘；隨後臉上亦慢慢浮起紅點，身體亦相繼出現其他症狀，如低燒、全身痠痛、皮膚刺痛、出現庖疹水泡等，加上從未出過水痘，估計很大可能是生水痘。她指，發病前幾天剛好是日程比較忙碌的時間，不排除是抵抗力低而讓病毒有機可乘。

痕癢不堪難入睡 嘆全身「無忽好肉」

當晚她一整晚都睡得不好，「覺得身體發熱發癢不舒服」，大腿亦開始長出水痘。她指出水痘最難耐的是痕癢，一旦抓穿了，即使傷口康復後，皮膚上恐會留下俗稱「水痘印」的凹凸洞。

身為美妝網紅的她大部分工作都是「靠樣搵食」，不時為各種美容產品做代言人。對於有機會在臉上留疤，她不其然感到焦慮，形容整個出水痘的過程猶如「肉身慢慢在腐爛」。水痘是高度傳染性的病毒，愛女深切的她因此而無法與女兒Mong Mong玩耍，導致心情低落。

網民建議以偏方泡身外敷

Liz感染水痘後第3天，臉上密集地長滿含膿液的透明水泡，目測有數十顆，且扁桃腺開始腫痛，皮膚持續刺痛痕癢，於是在社交平台上詢問網民收集一些紓緩的方法。而她收到過百個留言，不約而同聲稱用芫荽水很有效。有網民留言建議她可以用芫荽水來洗澡、泡澡、飲用，甚至可以用芫荽敷在嚴重的患處，讓Liz哭笑不得，對於療效半信半疑，遂決定真人來實測一下。

大讚「芫荽大法」見效

真人實測翌日，Liz驚呼「芫荽大法」對於紓緩皮膚不適很奏效，不但減少皮膚的痕癢感，水痘亦有被消炎的效果，睡眠質素亦比前幾天好多了。經過了1個星期多的煎熬，她終於康復。雖然臉上仍留下不少深紅色的水痘印，但身體總算在短時間恢復過來，令她感恩「身體總算好爭氣」。

芫茜可以護膚醫暗瘡、水痘？

坊間流傳生暗瘡或出皮疹時，可或泡芫荽水或外敷芫荽紓緩不適。皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指出，暫時沒有充足醫學研究證明芫茜水可以醫治暗瘡，而芫茜水不是百分百乾淨，有機會令暗瘡膿頭感染、皮膚紅腫發炎，所以發炎的暗瘡不要嘗試此方法。他補充，芫茜水護膚可以試用，使用時要留意本身膚質是否適合，如在皮膚發炎時用，有機會弄巧成拙。

對於坊間傳聞吃用芫茜可紓緩暗瘡，註冊中醫師倪詠梅亦曾指出，大部份患有皮膚病的香港人都夾有濕熱，而芫茜是辛溫之物，一向用來透發麻疹、水痘等皮膚疾病，有濕熱問題人士食了芫茜有機會令皮膚問題更加嚴重。如果患有皮膚病的人有寒症，這類病人吃辛溫的食物，如辣椒、胡椒、麻辣後會感覺皮膚好像會變好。但始終屬少數，因此不宜自行用芫茜來處理皮膚問題，以免適得其反。

除了食用，還可以用芫茜來洗澡？倪詠梅說，初期起疹時，可以用芫茜水來洗澡紓緩、排毒；但注意當疹都發出來後，千萬不要用此方法，否則效果適得其反。

出水痘5大病徵

根據衞生署衞生防護中心資料，水痘是由水痘帶狀疱疹病毒引起的急性傳染病，傳染性極高，多發生在12歲以下的兒童身上，惟抵抗力弱或從未出過水痘的成年人仍是感染水痘的高危群組。於健康的兒童身上，大多數水痘症狀輕微；但成年人及抵抗力弱的人士病情，則可能較為嚴重及出現併發症，包括皮膚發炎、腦膜炎、腦炎及肺炎；如孕婦在懷孕初期感染水痘，可導致胎兒有先天性的缺陷。

水痘的潛伏期為10至21天，通常14至16天，可透過飛沫或空氣傳播，亦可經由直接或間接接觸水痘或帶狀疱疹患者帶有病原體之水疱液、黏膜分泌物而傳播。曾接種水痘疫苗者仍可能感染水痘（稱「突破感染」），但其症狀通常較為輕微或較不典型。一般來說，幾乎所有人於感染水痘後都會終身免疫，但水痘病毒仍可能潛伏於人體內，並可在多年後復發引致「帶狀疱疹」，俗稱「生蛇」。

出水痘5大病徵如下：

1. 出現發燒和痕癢的紅疹

2. 紅疹約在5天內陸續出現，最初出現於身軀，然後向面部和四肢散佈

3. 紅疹先是扁平，及後形成突起的豆狀小水疱，維持約3至4天，然後變乾、結痂

4. 患者通常約於2至4星期內痊癒

5. 曾接種水痘疫苗者症狀較輕微，

● 水疱數目較少

● 紅疹通常以斑丘疹為主而非水疱

● 病程相對較短

資料來源：衛生署 衛生防護中心

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治理方法

● 諮詢醫生以了解病情，並遵從醫生的建議使用藥物（如退燒和止癢藥物），以紓緩病徵。

● 如出現發燒，應多喝開水和多休息。

● 睡眠時可穿上清潔的棉手套，以免抓破小水疱而引致皮膚發炎及留下疤痕。

● 應避免與孕婦和抵抗力弱的人士接觸。

● 患上水痘的兒童不應返回學校、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、幼兒中心，應留在家中直至所有小水疱變乾（通常在紅疹出現約1星期後），以免把病毒傳染給校內其他同學。

● 家長須留心觀察兒童的病情；如出現持續發燒、拒絕進食、嘔吐或嗜睡等病徵，應及早求診。

● 家長亦要小心觀察家中其他兒童，是否出現水痘的病徵。