年紀大，機器壞，骨質疏鬆是長者常見的健康問題，容易增加骨折風險。除了年齡因素外，副甲狀腺亢進亦是造成骨質疏鬆的主要原因。香港港安醫院—司徒拔道外科顧問醫生關添樂表示，副甲狀腺是分泌副甲狀腺素，維持身體鈣質及體內磷質平衡。一旦副甲狀腺功能受損，便會導致高血鈣，易致骨質疏鬆。

不少人以為副甲狀腺與甲狀腺是相同器官，其實它們之間沒有關係。關醫生表示，副甲狀腺只因它在甲狀腺旁而得名，而且它們的功能亦有明顯分別；甲狀腺利用食物中的碘質制造兩種甲狀腺賀爾蒙，調節人體消耗能量的方式；副甲狀腺則分泌副甲狀腺素，維持身體鈣質及體內磷質平衡。

容易混淆 甚至沒有症狀

一旦副甲狀腺功能受損，便可能引致副甲狀腺亢進，令身體分泌過多副甲狀腺素，使血液鈣質過高。關醫生表示，患者可能會出現關節痛及骨痛、頻繁小便或便秘、肌肉痛、易抽筋、疲倦、食慾不振、抑鬱或失憶等症狀；這些症狀容易與其他疾病混淆，而且有時十分輕微，甚至可以沒有症狀。關醫生提醒，若然血液鈣質含量持續偏高，便會令骨骼內鈣質不足而變得脆弱，增加骨折風險。

使用藥物或手術切除治療

現今治療副甲狀腺亢進，可利用藥物及手術進行治療。關醫生指出，一般而言，病情輕微者，大多會採用藥物治療，包括處方雙磷酸鹽藥物、抗骨質吸收劑及運用荷爾蒙替代療法。

若患者病情被診斷為嚴重，則有可能需要進行手術治療。關醫生指，手術治療的目標主要是切除出現異常的副甲狀腺，會根據患者病情，採用微創手術或雙邊頸部探查手術。他續指出，微創手術較常應用於只有一個副甲狀腺出現異常的患者，較具針對性；若患者被診斷多於一個副甲狀腺出現異常，便會採用雙邊頸部探查手術，會先查看患者所有的甲狀腺，然後找出異常的部分進行切除。

患者葉太本身有三高問題，她早前到公立醫院求診時，被發現有缺鈣問題，再進一步檢查後，得出副甲狀腺功能異常。葉太憶述，在確診前後，其身體並沒有太大感覺，亦沒有任何明顯的病徵。

惟確診後，葉太需每天飲用1.5至2公升的清水，以免令病情轉差。由於大量喝水的緣故，她需頻繁小便，影響生活質素。近月，葉太接受副甲狀腺手術治療，將異常的地方切除，目前康復情況理想，重回正常生活。