近日氣溫急跌，加上踏入流感高峰期，不少人都感染流感風寒，即使病癒仍遭到頑痰、咳喘及氣虛等症狀纏身。有見及此，烹飪導師及食療專欄作家芳姐分享一款花旗參鮮石斛老黃瓜湯，幫助大家生津健脾、調理身體。

受到冬季季候風影響，本周天氣急跌，寒冷天氣將維持到周末。天文台預料今個星期氣候將回升，惟一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周初至中期影響華南，該區有幾陣雨，濕度升至最高95%。

感冒初癒恐惹氣虛咳喘

天氣不穩、溫度又忽冷忽熱，不少人都出現感冒不適症狀，即使痊癒仍可能持續感到氣虛、虛熱煩倦、痰多咳嗽、津液不足、喉嚨乾涸等不適。烹飪導師及食療專欄作家芳姐指出，感冒初癒想要增強體質，不宜飲用過分滋膩補益的湯水，以免對脾胃造成負擔；建議可飲用具益氣生津、健脾袪濕及清熱毒功能的湯水以作調理。

花旗參鮮石斛老黃瓜湯

芳姐推介以下一款老少咸宜養生湯水，當中花旗參具有益氣養陰、清熱生津功能；鮮石斛則可滋陰清熱，潤肺生津；老黃瓜亦有清熱解毒功效，配以同樣利水消腫、袪濕、解毒等功效的赤小豆、扁豆及薏米，可有助加強功效。另外加入調理食材偏性的蜜棗，以及些許江瑤柱提鮮，可令湯水療效更佳、味道更佳。惟花旗參含揮發油、不宜久煮，因此建議大家煲好湯後才加入，可使其益氣生津的功效更加顯著。

材料：



花旗參片 1湯匙

鮮石斛 5錢

老黃瓜 1個

赤小豆 1兩

炒扁豆 1兩

生薏米 1兩

蜜棗 2枚

江瑤柱 4至5粒

做法：



1. 鮮石斛沖洗、切段；

2. 赤小豆、炒扁豆、薏米及瑤柱分別浸洗；

3. 老黃瓜連皮洗淨，剖開後去籽切塊；

4. 全部材料（除花旗參片外）用9碗水煮約2小時；

5. 煮成4至5碗，加入花旗參片；

6. 熄火焗5至7分鐘即可飲用。

10款防流感食療湯水

為預防中招，除了要注意日常個人衛生、多加衣裳外，也可從飲食上入手。本報綜合各位中醫師、烹飪專家及醫管局推介，以下10款防流感食療湯水針對不同體質，固本培元，不妨參考一下。

1.益肺保健茶

材料：北芪2錢、大棗2枚、防風3錢、菊花1 錢、甘草1錢、水1200毫升。

做法：全部材料加水以大火煮滾後，改文火煮30分鐘即成。

功效：可益氣固表，健脾養肺，有助身體對抗病邪及預防疾病。

資料來源：註冊中醫師許懿清

2.龍「月利」葉蜜棗瘦肉湯

材料：龍「月利」葉3錢、蜜棗5粒、黨參半両、陳皮一細塊、瘦肉1斤、水2500毫升。

做法：全部材料加水以大火煮滾後，改文火煮60分鐘，加鹽調味即成。

功效：可清肺化痰補氣養脾可改善肺熱、喉涸等問題，有助減少傷風咳嗽症狀。

資料來源：註冊中醫師許懿清

3.流感茶：體質平和型

做法：菊花3克、薄荷3克、蘇葉3克(沸水1杯浸泡代茶)

註：每周服2至3次，流感高峰期每周3至5次，應在中醫指導下服用

資料來源：醫管局

4.流感茶：體質偏熱型

做法：桑葉3克、菊花3克、蘆根10克(沸水1杯浸泡代茶)

適合經常感到身體發熱人士

註：每周服2至3次，流感高峰期每周3至5次，應在中醫指導下服用

資料來源：醫管局

5.流感茶：體質濕熱型

做法：赤小豆15克、綠豆15克(清水兩碗煲成1碗、溫服)

適合身體發熱、身體酸軟、消化不良人士

註：每周服2至3次，流感高峰期每周3至5次，應在中醫指導下服用



資料來源：醫管局

6.流感茶：體質偏濕型

做法：白扁豆9克、木棉花12克、生薏米20克(清水兩碗煲成1碗、溫服)

適合容易出暗瘡、疲倦、大便黏稠人士

註：每周服2至3次，流感高峰期每周3至5次，應在中醫指導下服用



資料來源：醫管局

7.蔥白薑水

材料：蔥白3段、薑2片功效驅風散寒。

蔥有抗菌及輕微祛痰作用，兩者一起煮可使機體發汗，表邪隨汗出而解。

不要只以熱水泡，最好直接以開水煮；不要「翻煲」。



註：應每周吃2至3次。



資料來源：醫管局

8.鮮百合粥

材料：鮮百合2-3個、銀杏5錢、薏仁5錢、小米及糙米視乎個人口味而加

鮮百合有潤肺止咳的功效，煮成粥進食可以令人更有胃口，適合易有燥熱及咳嗽的人飲用。

此粥只需煮半小時，而小米及糙米的比例則可就個人口味調節，如果喜歡吃較有咬口的粥，可以多加糙米



註：應每周吃2至3次。



資料來源：註冊中醫師楊明霞

9.無花果豬「月展」湯

材料：豬「月展」半斤、無花果2粒、南北杏各3錢、生薑３片、紅棗５粒

無花果具有清心潤肺的功效，加上生薑驅寒及紅棗補血的效果，能為身體較虛的人士補氣，特別適合女性飲用，燉煮時間為兩小時。

註：應每周吃2至3次。



資料來源：註冊中醫師楊明霞

10.虎乳靈芝椰子粟米甘筍湯

材料：虎乳靈芝3錢、迷你椰子(即印度椰子)1個、粟米1條、甘筍1條、南北杏1兩、紅棗5粒、瘦肉半斤

做法：虎乳靈芝、杏仁沖洗；椰子沖洗後切片；粟米去衣切塊；甘筍去皮切塊；紅棗去核；瘦肉切片後出水；全部材料9碗水2小時，成4至5碗即成。



資料來源：烹飪導師及食療專欄作家芳姐

文章獲「芳姐保健湯餸」授權轉載。