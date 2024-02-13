大年初四，先祝各位農曆新年快樂，如意吉祥！

農曆新年期間，大家紛紛外出拜年，與親友把酒暢談，嘗盡美點佳餚，雖歡樂不過，但正因節日期間不知不覺進食過多油膩之品，加上睡眠不足，令脾胃運化功能受影響。每逢佳節過後，許多人都出現腸胃積滯、牙肉腫痛、咽乾口燥、聲嘶乾咳、口舌生瘡、長痘、便秘等症狀。註冊中醫師張立彤話，以上都是「飲食自倍，腸胃乃傷」的結果。

「四季脾旺不受邪」

中醫學認爲，脾臟位居中焦，與胃以膜相連；胃主納，脾主運，是消化系統的主要臟器。脾主飲食物的消化及水谷精氣的吸收和轉輸，是氣血生化的主要來源。日常生活中注意保護脾胃，使脾氣充實，運化功能健全，則正氣充足，不易受到邪氣的侵襲。

「諸濕腫滿，皆屬於脾」

脾臟在水液的代謝過程中起輸轉作用，致使津液上行下達通暢無阻。若果脾胃虛弱、或因感受外邪，而損傷脾胃，以致運化失職而導致消化不良、腹脹、便溏，甚或其他疾病。

張醫師提醒，大家在大吃大喝之餘，亦要注意脾胃。若果由於貪食而不幸出現輕微脾胃病，可以試用以下食療湯水，症狀較重者應及早就醫診治，病向淺中醫。

張醫師推介節日後遺症湯水︰

食入難消者：麥芽山楂雞蛋湯

材料：

麥芽5錢，山楂2錢，淮山5錢，白蘿蔔半斤，馬蹄6個，雞蛋2隻，鹽少許。

做法：

將麥芽、山楂、淮山洗淨，馬蹄、白蘿蔔洗淨去皮，切片；放入煲內，加入清水6碗，煲滾後改用文火煲45分鐘，去渣留藥汁；打入雞蛋攪勻，加鹽調味，隨量飲用。

功效：

開胃消食。胃酸過多者及產婦不宜用本品。

便溏疲倦者：健脾蘋果湯

材料：

蘋果1至2個，淮山4錢，白朮2錢，，黃蓍3錢，陳皮1角，豬瘦肉4 兩，生薑4片，鹽少許。

做法：

將瘦肉洗淨飛水；蘋果洗淨切塊；其他材料洗淨。全部放入鍋內，加適量清水，用武火煮沸後，改用文火煲1小時，加鹽調味即可。

功效：

補氣健脾，開胃止瀉。

濕熱口臭者：馬蹄腐竹生薏米蛋花糖水

材料：

馬蹄5粒，腐竹兩片，生薏米5錢，雞蛋花2錢，雞蛋2隻冰糖適量。

做法：

先將馬蹄洗淨去皮、切粒，備用；之後將雞蛋外的所有材料共入煲，加八碗清水，大火煲滾後，轉細火煲爛，後加入腐竹，冰糖適量，雞蛋打入，即攪成花狀，便可飲用。

功效：

清熱利濕。如小便黃或咳嗽者，可加銀杏去芯十粒。

脾虛腹痛者：草蔻鯽魚湯

材料：

草豆蔻2錢，陳皮1塊，黑、白胡椒各10粒，鯽魚1條，紹興酒2湯匙，生薑4片，鹽少許。

做法：

將鯽魚活殺，去鱗、鰓及腸雜，洗淨；草豆蔻洗淨，搗爛，並納入魚腹內；再把材料放入鍋內，加清水8碗，用武火煮沸後，用文火煲1小時，加鹽調味即可飲用。

功效：

溫中祛虛，散寒止痛。適用於胃脘冷痛，不欲飲食，食後不化，時有惡心嘔吐，常反清涎。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。