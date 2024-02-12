若我們的身體可以順應著一年四季廿四節氣去配合和調節，對於養生的效果，將會事半功倍。新春將至，春天是一年的開始，究竟春天應該怎樣吃呢？上星期提到，春天要先去濕熱。當濕熱去得七七八八的時候，就是養肝好時分。

要養肝，先有兩類食物要少吃：（1）春天忌濕毒，尤其有濕疹的人士，容易在這段時間復發，要戒蝦、蟹、韭菜、芒果、榴槤、奶類食品、還有很多人忽略的南瓜（非常濕熱之物！）。（2）春天是生發之氣，在冬天積聚的熱量這時會從人體散發出來，包括體內水份，所以應減少煎炸上火食物，這樣會令體內陰陽平衡失調以及肝火盛。若肝火亢盛，如何養肝？！

有些朋友一到春天就吃酸，於是專找酸的食物放入肚子裏面，例如喝各式各樣的醋飲，純粹因為聽中醫説又或自己一知半解地解讀 《黃帝內經》裹的「酸入肝」。的而且確，在五味（酸苦甘辛鹹）當中，酸味是對應肝臟的氣味，當肝不是健康的狀態時，中醫會用帶微酸味的食物或藥物去調理肝臟，以達「同氣相求」的作用。但何謂「微酸味」呢？是白芍、五味子、枸杞、甚至玫瑰那種，即是入口不會像檸檬、酸薑、醋飲那種令味蕾直接有酸味刺激的材料，而是進口時不覺酸，只是留在口裹的 aftertaste （餘味）會有微酸的感覺。春天肝非常旺盛，再多吃酸味的食物反而會過頭、旺上加旺就是適得其反，所以中醫除了有句「酸入肝」之外還有一句 「酸傷肝」。而且，酸性食物主收斂，春天應是生發之氣，應生發之時不生發，易成內鬱。

（圖片來源：Envato）

養肝就是要舒氣，相信很多中醫師已介紹了合時湯水和舒肝穴位（如太衝、期門、三陰交等），此處不累述。在此分享我個人認為比較對繁忙都市人有效率地養肝的方法：

（1）揉天筋和地筋：筋屬肝木，人有天筋和地筋，是肝臟的「天地線」。天筋在眼睛裏頭，不能直接接觸，但可藉打圈輕揉眼睛穴位（攢竹穴、魚腰穴、絲竹空穴、太陽穴、瞳子膠穴、睛明穴、承泣穴、四白穴）激活天筋。地筋位於腳板底、大姆指和二指中間丶近足弓位置的那條筋，肝愈不好的人，這條地筋愈硬，想養肝，每天由腳跟沿著地筋往上推至大姆指和二指之間的罅位，每組108次，多做有益。

（2）相信大家都從坊間聽過有些草本補充品對肝臟有益，如 Milk Thistle（水飛薊）、Dandelion root（蒲公英根）或 Artichoke（朝鮮薊）能淸肝，但要注意的是，以上草本是寒涼屬性，只適合熱底人士服用，寒底人士（尤其是女性）則不宜，只會愈食愈虛。在春天期間，維他命B雜、維他命D、適量Tumeric（薑黃）和 Glutathion（穀胱甘肽）是較溫和而又有效的養肝補充品。

（3）焗三花解鬱茶：即玫瑰花、月季花和茉莉花，三種花都容易在香港買到。玫瑰是女性恩物，能夠解鬱平肝火、活血散瘀、令面色紅潤。但現在太多玫瑰花產品，質量參差，最好用保加利亞有機完整玫瑰花蕾。又，玫瑰花和月桂花性溫，但不需擔心會太燥熱（除非是非常燥熱底的人士），因為他們是非常溫和的溫性材料，而且有比較涼性的茉莉花作平衡，所以這個三花茶基本上是適合任何體質的人士。對於寒底的女性，可以不放茉莉花，甚至只是玫瑰花茶已達舒肝解鬱的效果。每天把花蕾放在保暖杯焗20分鐘便可，方便快捷。這個茶，在春季經常飲用，會面色靚、心情靚兼皮膚靚，男女皆宜。這樣開始新的一年，一定春風滿面！