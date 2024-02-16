血壓飆升一定要及時就醫。台灣一名50歲清潔工人工作時突然感到不適，昏倒在地，完全失去意識10秒，送院後發現血壓已飆升至180mmHg。但由於身體無其他症狀，因此工人一度拒絕就醫。經過醫生勸説才最後同意接受檢查，最後竟被診斷患有主動脈剝離。

突昏倒竟患主動脈剝離

台灣急診科醫生賈蔚近日在節目《醫師好辣》中分享，稱該名清潔工人在工作時突感不適，在準備去扶別人的時候就昏倒在地，旁人一直呼叫都沒有反應。在醫生檢查監視影像後，驚見婦人有10秒完全意識喪失，待她恢復意識後，就被送往急症室治療。

當醫生為她量血壓時，發現其血壓已飆至180mmHg，惟婦人可能擔心治療費用昂貴，聲稱沒有不舒服，一直拒絕求醫。經醫生進一步問診，得知婦人以前曾量過血壓，當時已高達140mmHg，一直都有高血壓的她，只因沒症狀而忽視不予治療。

由於發病的瞬間使婦人暈厥過去，醒來後可能對疼痛感沒那麽敏感，或者對疼痛忍受度較高，因此「不痛就不看（診）」，但最後醫生説服婦人做檢查，竟被診斷已為主動脈剝離。

賈蔚醫生提醒，當血壓達160mmHg有症狀，且連續2次間隔半小時或更久的時間都降不下來，就強烈建議要就醫。同時，心臟內科醫生劉中平補充，2年前美國與台灣心臟學會皆指出，希望民眾血壓超過130/80mmHg就要開始治療高血壓，原因是現已進入高齡化社會，人年老後怕中風及認知障礙症，而目前發現只要血壓降低一點，罹患中風及認知障礙症的風險也會下降許多。

高血壓3大症狀

對於高血壓，劉中平醫生提出3大症狀：

1.頭痛、頭暈

由於腦部血管的結構天生比其他部位血管薄很多，因此血壓一高最常見頭痛、頭暈，甚至腦出血、腦中風。

當感覺頭部怪怪的就要量血壓，有一半以上是高血壓引起的頭部症狀。



2.視力模糊

眼睛因視網膜裹鋪了很綿密的血管，讓眼睛有充分血液供給，若血壓突飊到160、180mmHg，會以視力模糊、看不清楚來表現，甚至會失明。



3.胸悶/痛

人體最大的血管為主動脈，若血壓突然變高，會發出「胸口很悶很痛」的警訊，即為主動脈剝離。

如果常感覺胸口悶一下、緊一下，甚至痛到後背，就應懷疑是血壓偏高。



資料來源：台灣心臟內埸醫生劉中平

不過劉醫生又指，於80%以上的人即使血壓飆到160mmHg仍然無症狀。因此他建議，上了年紀的民眾一個月至少量一次血壓，若已經超過130/80mmHg者，最好每天規律量血壓並及早就醫。他也强調，血壓高常常無症狀，等到有症狀時為時已晚。