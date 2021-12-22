「天氣再次轉冷，較早前買的大衣終於可以大派用場了。」Maggie說。

「冬至了，陰氣到了盡頭，陽氣開始出來，中醫有冬至一陽生的說法，我們要好好呵護陽氣。來年才有氣可用。」我說。

「天氣冷最好吃羊肉。冬天來個枝竹羊腩煲，暖一暖胃。」Maggie說。

「食羊肉暖身是傳統智慧。羊肉性溫，味甘，入脾、腎經，有益氣補虛、溫中暖下的功用。除了羊腩煲之外，我們可以煲羊肉湯。

早於東漢時，醫聖張仲景已在《傷寒雜病論》記載當歸生薑羊肉湯，組成非常簡單，只有當歸、生薑和羊肉，能溫中養血、驅寒止痛，特別針對寒疝、虛勞、產後血虛有寒、腹痛、脅痛等。」我說。

「我可不是產後呢。」Maggie不明白道。

「都市人生活緊張，常常晚睡，休息不足。夏天又常開冷氣，虛寒體質比較多。手腳易冰冷的人比比皆是，經後又容易血虛，所以當歸生薑羊肉湯很適合冬天時喝的。湯中還有當歸性溫，味甘、辛，歸肝、心、脾經，有補血、活血、調經、止痛、潤腸的功效。生薑性溫，味辛，歸肺、脾、胃經，能發汗解表、溫中止嘔、溫肺止咳。當歸生薑羊肉湯能把陰鬱的身體溫暖起來，喝完之後全身溫暖，最適合冬季保養食用，能達到強健、禦寒的效果。

根據現在的情況，在當歸生薑羊肉湯的基礎上加入杞子和合桃，能增強溫中和補腎作用。杞子，即枸杞子，性平，味甘，入肝、腎經，能養肝明目、補腎益精。合桃，即胡桃，性溫，味甘，入肺、腎、大腸經，有補腎強腰、溫肺定喘、潤腸通便的作用。

很多人夏天吃喝生冷，加上現在都打風下雨，濕氣偏重，可加入砂仁。砂仁性溫，味辛，入脾、胃經，能化濕行氣、溫中止嘔止瀉、安胎。」我說。

「藥味濃嗎？」Maggie問。

「我怕羶味，所以買英國羊肉，味道很好。」我說。

「讓我試試。」Maggie笑說。

「冬至節氣有十五天，不要以為只在冬至日才呵護陽氣。這時間假期特多，還得好好休息，節制飲食，早點睡覺。」我提醒。

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