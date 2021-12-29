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29/12/2021

冬天養生｜天氣冷是補腎好時機！溫補推介︰「淮山栗子紅蘿蔔雞湯」，補脾肺腎健脾兼強筋

#識食 #食譜 #健康好煮意 #冬至 #栗子 #淮山栗子紅蘿蔔雞湯 #天氣冷 #冬天養生 #雞湯 #補腎 #湯水 #中醫
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　　「天氣真冷。」Jessica說。

 

　　「冬至要好好呵護陽氣，注意保暖，不要受寒。」我說。

 

　　「冬至不是過了嗎？」Jessica問。

 

　　「冬至日只有一天，冬至節氣則長達十五天。一個節氣有三候，五天一候，即五天有變化，十五天有大變化。冬至分為三候：『一候蚯蚓結；二候麋角解；三候水泉動。』現在大約二、三侯，古人認為麋的角朝後生，屬陰。冬至一陽生，陽氣漸出，陰氣漸退，麋也漸漸脫角。第三候則指陽氣初生，山中的泉水漸暖而流動。」我說。

 

　　「原來如此。」我說。

 

　　「冬至過後，就到一年中最寒冷的月份，新曆一月。由冬至起，每九天為一個小節，頭三個小節稱為『三九』，有『冷在三九』的說法。三九是天氣最冷、地面積蓄熱量最少的日子。」我說。

 

　　「所以做天灸？」Jessica問。

 

　　「三九天灸是三伏天灸的鞏固治療，當陰氣到最盡頭，陽氣開始復甦，利用溫通中藥加薑汁製成藥泥，因病情敷貼不同穴位，令局部皮膚充血，甚至起水泡，來提升身體的抗病能力。」我說。

 

　　「做了天灸，飲食上有甚麼要配合？」Jessica問。

 

　　「如果有水泡，要避免辛發的食物。天氣冷正是補腎的好時候，現在可以煲雞湯。雞最好挑選一年以上，曾生過蛋的老母雞，成熟的母雞較沉靜，更入腎，溫補功效更好。加入淮山、圓肉和栗子，可以加強補腎功效。淮山，即山藥，性平、味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶的功效；圓肉，即龍眼肉，性溫、甘，入心、脾經，有補益心脾，養血安神的功效。栗子性溫，味甘平，入脾、胃、腎經；能養胃健脾，補腎強筋，活血止血。

 

　　脾主四時，脾胃好，能適應天氣變化。雞湯可加入黃豆，性平、味甘，入脾、胃、大腸經，能寬中導滯，健脾利水，解毒消腫。」我說。

 

　　「這款應節保健湯水應該很好喝！」Jessica笑說。

 

　　「這個冬季能睡得好，腎氣足，來年陽氣升氣有力。祝新曆新年平安。」我說。

 

下頁睇「淮山栗子紅蘿蔔雞湯」點煲

 

 

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