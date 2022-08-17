「陳醫師，口酸，請問是甚麼原因？」Amy問。

「何時開始覺得口酸呢？」我問。

「近一兩個星期，起床時覺得口酸酸的，但吃了早餐後又不太覺了。」Amy說。

「味覺異常，還有覺得口甜、口淡、口酸等，在中醫角度都有不同的理解。口酸是指自覺口中有酸味。內經提到酸入肝，酸味酸收，指的是可以收斂。肝主疏泄，酸味食物能防肝疏泄太過。」我說。

「口酸就是肝疏泄太過了？」Amy問。

「是的。身體還有機制控制肝的疏泄功能，就是脾。脾有協調作用，如果脾胃虛弱，也不能防止肝疏泄太過。肺主肅降，肺如果虛弱，也有影響。

最近心情欠佳，遇到不如意之事？」我問。

「唉，是的。」Amy嘆道。

「還有睡不夠呢！」我說。

「你怎麼會知道的？」Amy問。

「脾虛是普遍都巿人的毛病。再加上壓力大，休息不足，肝火偏旺，虛火上炎，木乘土位，肝膽之熱乘脾，口就會酸了。」我說。

「會有甚麼影響？」Amy問。

「首先就是牙齒，在酸性環境影響牙齒健康。其次是消化。」我說。

「那如何解決才好？」Amy問。

「睡得好，心情也會好，我們才有能力解決問題。我們可以多點杞子和圓肉。杞子，正式名稱為枸杞子，性平，味甘，入肝、腎經，能養肝明目、補腎益精。圓肉，即龍眼肉，性溫、甘，入心、脾經，有補益心脾、養血安神的功效。

脾胃當然不能忽略，可以吃南瓜和番薯。南瓜性溫，味甘，入脾、胃，能潤肺益氣。番薯性平，味甘，入脾、腎，有補中和血、益氣生津、寬腸胃和通便秘的功效。

這些材料可煲成時令湯水，你也適合呢。」我說。

「希望可以睡個好覺吧，口酸就會消失？」Amy問。

「若休息夠仍未能解決口酸問題，則要處方中藥了。」我說。

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