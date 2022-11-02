「陳醫師，你懂醫甲亢嗎？」Brenda問。

「久不久就會有病人或朋友問我，你懂醫這個病嗎？你懂醫那個病嗎？那我倒想問問，你會問西醫懂醫脾虛嗎？」我說。

「這個嘛……」Brenda為之語塞。

「中醫治病，嚴格來說不是治病，是處理身體發生毛病的原因。」我續說︰「讓我們先從中醫角度分析一下，甲亢究竟是甚麼。提起甲亢，大家可能有『凸眼』、『大脖子』的形象？這都是病情較重時才出現，中醫有『癭病』的記載。

甲狀腺功能亢進症是西醫的病名，症狀包括心跳快速、消瘦、手震眼凸、精神亢奮、失眠、泄瀉等症狀。中醫經四診，即望聞問切，分析病機。從甲亢的症狀，可以看出是身體能量不停釋放。肝主疏泄，肝過旺，能量就會過度排出。肺主肅降，肺氣不足，能量則不能收降。腎主收藏，腎虛也不能有效接收從肺冷卻下來的能量。」

「五臟六腑也有關？」Brenda問。

「身體五臟六腑互相合作，互相制衡，一氣周流，人就沒病。身體出現問題，豈會只有一個臟腑欠妥。除了上述肝、肺和腎，還有脾。脾負責協調，肝太旺，肺太弱，使能量不停釋放，脾失職，肝不停從腎提取能量，長久也會傷腎致腎虧虛。」我說。

「那怎麼辦？」Brenda問。

「首先要調理脾胃，然後加強肺腎功能。補脾的食物可以選擇五指毛桃和黃豆。五指毛桃性平，味甘，有健脾補肺的功效，能化濕、益氣固表，食慾不振、消化不良、食少無力等都適合。黃豆性平，味甘，入脾、胃、大腸經，能寬中導滯、健脾利水、解毒消腫。

補肺益腎有百合、烏梅和腰果。百合性微寒，味甘，入肺、心經，能養陰潤肺止咳、清心安神。烏梅性平，味酸、澀，入肝、脾、肺、大腸經，能斂肺止咳、澀腸止瀉、安蛔止癰、生津止渴。腰果性平，味甘，入脾、胃、腎經，功效包括補腦養血、補腎、健脾、下逆氣、止久渴。這些材料可煲成時令湯水。」我說。

「沒有甲亢也可喝？」Brenda問。

「時令湯水，一家大小也能喝。下星期立冬了，冬天將至，調肺腎，加強體內能量收納，十分符合冬天養生原則。真的患上甲亢，當然不能單靠食物，需要處方中藥、配合針灸等治療。」我說。

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