「陳醫師，你看，我的面竟然脫皮！」Wendy急道。



「清明時節雨紛紛，天氣潮濕，皮膚容易敏感乾燥。」我說。

「為甚麼？不是說濕嗎？可是我的皮膚乾呢。」Wendy不解道。

「連日下雨，天氣潮濕，濕邪容易侵犯人體。濕邪入侵後，如果在肌表，阻礙氣血運行，尤其津液受阻，不能到達肌表，滋養皮毛。皮膚便會乾燥，嚴重的會脫皮。」我說。

「天公不造美，我也沒辦法。難道下雨天我的面部皮膚就變差？」Wendy不忿說。

「也不是每個人也會皮膚乾呢。所以濕只是近因，最根本就是脾虛。脾主運化水濕，脾胃虛弱，不能有效運化身體的水液，導致水濕內停。脾為後天之本，脾胃虛弱也不能把食物中的精微部分運化成身體有用的氣、血、津液。所以本來脾虛，津液不足，氣也不足，遇到天氣潮濕這個外濕因素，皮膚就沒有足夠津液濡養和滋潤，變得乾燥。」我說。

「說到底也是脾虛。」Wendy嘆氣道。

「所以我常常提醒大家少吃喝生冷。清明節氣的雨水會較春分多，飲食上注意健脾去濕，建議多服雲苓和白朮。兩者都是好拍檔，著名健脾方劑四君子湯，當中就有雲苓和白朮。雲苓，正式學名為茯苓，產於雲南的白茯苓，品質最優，故稱雲茯苓，或簡稱雲苓。茯苓性平，味甘、淡，入心、脾、腎經，能利水滲濕，健脾安神。白朮性溫，味苦、甘，入脾、胃經，具有補氣健脾，燥濕利水，止汗，安胎的功效。

除了雲苓和白朮外，黃豆都是健脾湯水常見材料。黃豆色黃，黃屬土色，入脾，性平、味甘，入脾、胃、大腸經，能寬中導滯，健脾利水，解毒消腫。

以上材料加花生，可以煲成時令湯水。花生性平，味甘，入肺、脾經，有醒脾開胃，理血通乳，潤肺利水的作用。」我說。

「煲湯是我的強項。暫時都不敢喝冷飲了。」Wendy說。

「待天氣晴朗，宜多外出走走，曬曬太陽，促進氣血運行，汗出也能排濕氣。」我說。

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