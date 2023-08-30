「據聞又打風了。」Tracy說。

「處暑到了。處有『止』的意思，處暑，則『暑氣至此而止矣』。處暑過後就出伏了，有一句諺語叫『處暑十八盆，白露身不露』。現在天氣也就沒有那麼熱了，早晚的天氣愈來愈涼，每天一大早出門上班的時候都會覺得風已經不是早一個月前的『熱風』了。俗語謂『一場秋雨一場寒』，說的就是處暑的天氣。」我說。

「現在飲食也要健脾袪濕嗎？」Tracy問。

「當然啦。脾主四時，脾胃功能好才能適應季節變化。米飯是最好養脾胃的。」我說。

「朋友說吃飯會胖的。」Tracy說。

「要身體好，氣血足是必需的。如果骨瘦如柴，體重固然輕，但美麗嗎？健康嗎？不少人只想著減肥，不吃脂肪和米飯，身體變得愈來愈虛弱，動輒生病，面色萎黃，嚴重的月經量少甚至閉經。

吃東西是個學問。中醫認為『五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充，氣味合而服之，以補精益氣』。其中五穀就是主食，米飯為其一。若不吃米飯，氣血不足，一則過瘦，二則過胖。」我說。

「吓？為甚麼？」Tracy問。

「太過瘦削是因為脾虛，俗語所謂不吸收。肥胖的原因是脾虛有濕，身體垃圾積聚太多。把垃圾除掉，身體便會變得輕盈。」我說。

「原來如此。難怪脾胃如此重要。」Tracy說。

「除了米飯，進食時令食物也是能身體健康。現在中午還是很熱，初秋仍可吃點冬瓜。冬瓜能消暑，現在是處暑，冬瓜可以煲久一點至透明狀，減低寒性。

秋天宜補肺腎。杞子，正確學名為枸杞子，能補肝腎，明目。栗子能養胃健脾，補腎強筋。瑤柱是肩貝的柱肉，有滋陰補肝腎，益精髓，也可調補脾胃。這些材料可和冬瓜一起煲，成時令保健湯水。

英文有句俗諺是『You are what you eat』。我們要好好選擇吃甚麼，身體才會健康，健康了，不就會美麗嗎？」我說。

「甚有道理。」Tracy說。

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