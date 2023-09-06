「近期很多人感冒，感冒後咳嗽，痰又多。」Paula說。

「這十分常見。咳嗽本來就是保護肺部的自然反應。如果呼吸道中有分泌物，如痰飲等，身體則通過咳嗽，把這些垃圾排出體外。」我說。

「那麼，咳嗽是好事麼？」Paula問。

「如果有垃圾當然要清出來啊。可是要注意久咳傷身。因為咳嗽時間長，一方面反映身體正氣不足，身體太虛弱，不能把痰飲都處理掉。另一方面，生病好像打仗，戰線時間長，正所謂一鼓作氣，再而衰，三而竭，久病傷腎就是這個意思。」我說。

「中醫會如何處理？」Paula問。

「對於久咳患者，和感冒咳嗽的治療是不同的。感冒咳嗽，治療方向著重解表和化痰。而久咳，因為體虛，處方因應病情，或會加上健脾腎的中藥。病癒後調理也不能忽視。很多人以為病好了，生活如常了，照樣吃喝生冷，豈料又再生病。

首先生病就好像賊進入你家，就算能成功趕走，賊人也打破了你的門窗、鐡閘等，這必須修理，加強保安，防止賊人再次到來。同樣地，病後我們也要因體質而調補肺、脾、腎，提升正氣，以免再病倒。」我說。

「原來如此。怪不得上次感冒後還再服一星期中藥。」Paula明白道。

「現在是秋天，主收、肅降，大自然的能量往下收降。一場秋雨一場寒，不論氣溫還是濕度都下降。較早前還打風下大雨，白露到了，天地間的氣機逐漸開始從『秋濕』向『秋燥』過渡，大家慢慢感受到天氣會愈來愈乾燥。因此飲食養生則是以『溫潤』為主。

多汁滋潤的食物，可以選無花果。無花果有健脾、滋養、潤腸的功效。秋天正是養肺的好時機，現在可以吃百合，有養陰潤肺止咳，清心安神的作用。還要適當補脾腎，如果煲湯可加入栗子，不但養胃健脾，又能補腎強筋。這些材料可煲成時令保健湯水，久咳癒後又能喝。」我說。

「謝謝你。」Paula說。

「天氣漸涼，注意穿衣，切勿受寒。生冷食物也要少吃啊。」我說。

下一頁：即睇「栗子百合無花果雞湯」點煲