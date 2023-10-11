「猜不到十月還打風呢！」Helina說。

「現在的天氣真的很難預測。每下一場秋雨，大自然的能量往下收得更多。有沒有發現不論氣溫和濕度也降了？」我問。

「說來也是。不過中午仍然比較熱，你看，剛才走來，也出汗了。」Helina說。

「寒露是二十四節氣中的第十七個節氣，也是一年中晝夜溫差最大的時節。氣溫不斷降低，空氣變得愈來愈乾燥。『白露身不露，寒露腳不露』，也要留意衣領，發現很多上衣的衣領都偏大，頸背和鎖骨都露出來，除了天涼之外，進入冷氣場所也很易受寒氣。尤其中午還不算太涼，出入冷氣就易著涼了。」我說。

「我這件也是呢。」Helina看看自己說。

「穿外套吧，反正早晚溫差較大。春生、夏長、秋收、冬藏。秋天大自然的能量往下收，我們的身體順應自然，體內氣血也會下降。脾胃位於身體中央，若脾胃虛弱，體內氣血往下降時，會壓迫中土，對中土造成壓力，造成脾胃濕滯的病機。」我說。

「怪不得近日不少身邊的朋友也腹瀉。」Helina說。

「所以要呵護脾胃，必須少吃生冷食物。因氣血下壓造成的濕滯，使中焦所積的氣血較多，需要通散化濕，可以吃些健脾祛濕的如茯苓。寒露時節，秋燥傷人，要吃些滋陰養肺，又容易消化的食物，如無花果。這些材料都可煲成時令湯水。」我說。

「聽說浸腳對身體也有幫助。」Helina說。

「民間流傳腳有人體的第二心臟之說。腳離人體的心臟最遠，而負擔最重，因此，這個地方最容易導致血液循環不好，尤其是對那些經常感覺手腳冰涼的人，熱水泡腳是一個極好的方法。每天晚上可用熱水泡腳二十至三十分鐘，這樣可促進足部的氣血運行，以防『寒從足生』。

如果秋天氣血順利往下降，到了冬天，氣血就會封藏到臍下的地方，我們的腰腿就會有力，氣血藏得穩固。藏得穩固，明年春天就有氣可用，有氣升發。所以今天做的，是為明年做好準備！」我說。

「現在就預備煲湯和試試泡腳。」Helina說。

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