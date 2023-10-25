我十分喜歡家鄉菜，可以了解當地文化，能成為地道菜，一定有其原因。祖籍台山的病人知道我喜歡農村菜，從家鄉來特產雞爪芋和一包黑豆，說一起煲就是了。

由於見識少，於是查看一些雞爪芋究竟是甚麼東西。

原來雞爪芋是台山的土特產之一，多產於四九、水步等地。雞爪芋是芋頭一種，外形似雞爪，故名雞爪芋。雞爪芋性微溫，味微甘，有少毒，能用於疏肝健脾、解毒散結、補益氣血，有「本地人蔘」之稱。近代藥理研究指出，雞爪芋水提物具有明顯的肝保護作用， 能增強肝臟的解毒功能。

台山人眼中，雞爪芋能守正攻邪，有病能治，無病能補，是最佳的日常湯品。台山傳統雞爪芋常常和黑豆一起煲湯，有養胃的作用。

黑豆以皮黑肉青為上品，又名黑皮青；性平、味甘，入脾、腎經。 李時珍在《本草綱目》提到豆有五色，各治五臟，惟黑豆屬水性寒，為腎之穀，入腎功多，故能治水，消脹，下氣，治風熱而活血解毒。 在中醫的臨床應用十分廣泛：用於脾虛水腫，腳氣病，或濕痹，四肢拘孿、疼痛。

現在正值霜降時節，大自然的能量往下收，陽氣收斂，陰氣逐漸旺盛。我們應順應自然，避免過度勞累，保持充足的睡眠，保持情緒穩定。已到深秋，早晚溫差加大，人體容易受寒邪侵襲。《黃帝內經》云︰聖人避風，如避矢石，矢石指箭和壘石，是古時守城的武器。箭傷人只要一刹那的時間，寒氣也是。近日不少病人生病，有些更病好一點後又再病。所以霜降養生首先要做好保暖工作。

飲食上也要配合陽氣收斂，補肺腎，也要顧及脾胃，以適應天氣變化。雞爪芋黑豆湯正正適合霜降節氣飲用，兩者配合，的確有健脾補腎的作用。於是我照樣煲湯，發現味道可口呢。真的很多謝病人特意從家鄉給我。

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